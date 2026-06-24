Η τελετή έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων.

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων η απονομή τιμητικού πτυχίου στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η τελετή είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα και έγινε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της σχολής, ως μια πράξη τιμής και ηθικής δικαίωσης για τον αδικοχαμένο σπουδαστή, η υπόθεση του οποίου ανέδειξε το φαινόμενο του bullying και είχε προκαλέσει πανελλήνιο σοκ. Κατά την εκδήλωση, το τιμητικό πτυχίο παραδόθηκε ως αναγνώριση της πορείας του στη σχολή. Η τελετή έγινε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων.

Κρατώντας το στα χέρια του, ο κ. Σχοινάς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω στα χέρια μου το τιμητικό πτυχίο. Είναι κάτι που το χρειάζεται η οικογένεια, η σχολή, η πολιτεία, για να επουλωθεί οριστικά, πιστεύω, αυτό το τραύμα. Αισθάνομαι συγκινημένος που έλαχε σε μένα αυτή η ξεχωριστή στιγμή και τιμή».

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Η ιστορία του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη

Δέκα χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εξαφάνιση και τον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του 20χρονου σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και ανέδειξε με δραματικό τρόπο το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού. Ο Βαγγέλης εξαφανίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015 από την εστία της σχολής. Από τις πρώτες ημέρες των ερευνών, η αγωνία της οικογένειάς του και της κοινής γνώμης ήταν μεγάλη, ενώ σταδιακά ήρθαν στο φως μαρτυρίες για δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και συμπεριφορές εκφοβισμού που φέρεται να είχε δεχθεί. Στις 15 Μαρτίου 2015, η τραγική κατάληξη επιβεβαιώθηκε όταν εντοπίστηκε η σορός του σε περιοχή κοντά στα Ιωάννινα. Οι έρευνες έδειξαν ότι είχε υποστεί τεράστια ψυχολογική πίεση, με κατάληξη την αυτοχειρία. Το γεγονός προκάλεσε πανελλήνιο σοκ και έντονη κοινωνική συζήτηση για την ψυχική βία και την αντιμετώπιση περιστατικών bullying.