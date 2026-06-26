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Το ελικόπτερο θα παραμείνει στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων καθ'όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου, η επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ήπειρο αποκαταστάθηκε, καθώς νέο εναέριο μέσο έφτασε για να καλύψει το κενό στη δασοπροστασία της περιοχής.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, το νέο πυροσβεστικό ελικόπτερο προσγειώθηκε από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (26/06) στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων και εντάχθηκε άμεσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο.

Το ελικόπτερο θα παραμείνει στα Ιωάννινα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποστολή την επιτήρηση και την άμεση επέμβαση σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στα νερά της λίμνης Αώου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να δρομολογούν τις απαραίτητες ενέργειες.

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Έπεσε την ώρα που γέμιζε

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο BELL που κατέπεσε στη λίμνη Αώου επιχειρούσε σε φωτιά στη Βάλια Κάλντα του δήμου Γρεβενών.

Το ελικόπτερο χρησιμοποίησε τη λίμνη προκειμένου να γεμίσει νερό, όμως έχασε ύψος με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό και στη συνέχεια εκραγεί.

Το πλήρωμα πρόλαβε να βγει εγκαίρως, κολύμπησε στην ακτή και είναι καλά στην υγεία του.

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