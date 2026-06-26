Ο Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ απέρριψε τις κατηγορίες περί ρατσισμού για τις δηλώσεις του σχετικά με το αφρικανικό ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ 2026.

Στο επίκεντρο αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ με τον προπονητή της Ακτής Ελεβαντοστού, Εμεράς Φαέ, με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην Γερμανού μέσου πριν την αναμέτρηση της Ακτής Ελεφαντοστού με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 (20/06).

Ο Σβάινσταϊγκερ είναι σχολιαστής του κρατικού ARD. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014 είχε δηλώσει πριν την αναμέτρηση ότι οι Γερμανοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα απρόβλεπτο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας το αφρικανικό ποδόσφαιρο «κάποιες φορές ανορθόδοξο, λίγο άγριο και όχι τόσο τακτικό».

Η παραπάνω δήλωση φαίνεται να «ενόχλησε» τον Ιβοριανό προπονητή, ο οποίος μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Κουρασάο και την πρόκριση στους «32» ανέφερε «όταν γνωρίζεις το ποδόσφαιρο όσο εκείνος, είναι περίεργο να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλαμε να μιλήσουμε ευθέως, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις δηλώσεις ρατσιστικές».

{https://x.com/Footballtweet/status/2070579251531632726}

Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του Σβάινσταϊγκερ, όμως η ομάδα του θα απαντήσει μέσα στο γήπεδο, αποδεικνύοντας ότι το αφρικανικό ποδόσφαιρο δεν βασίζεται μόνο στη δύναμη, αλλά διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνικής και τακτικής.

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Κλείνοντας, ο Φαέ άφησε αιχμές για τα κίνητρα του παλαίμαχου άσου της Γερμανίας, λέγοντας πως «ήταν μια παγκόσμια ποδοσφαιρική προσωπικότητα, αλλά ίσως έχει ξεχαστεί λίγο και προσπαθεί να προκαλέσει συζήτηση». «Είναι ελεύθερος να εκφράζει την άποψή του. Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά και θα προσπαθήσουμε να το αγνοήσουμε», κατέληξε.

{https://x.com/bharianmy/status/2070549590554624465}

Από την πλευρά του, ο Σβάινσταϊγκερ είπε πώς μιλούσε καθαρά για το ποδόσφαιρο και όχι για ανθρώπους. «Ήταν μια ποδοσφαιρική ανάλυση, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Σε καμία περίπτωση δεν είχα πρόθεση να προσβάλω κανέναν», ανέφερε σε δήλωσή του.

Το ARD στήριξε δημόσια τον πρώην διεθνή μέσο. Ο συντονιστής αθλητικού περιεχομένου του δικτύου, Άξελ Μπαλκάουσκι, υποστήριξε ότι τα σχόλια αφορούσαν αποκλειστικά μια ποδοσφαιρική εκτίμηση και όχι τους ίδιους τους ανθρώπους, τονίζοντας πως δεν διακρίνει κανένα στοιχείο ρατσισμού στις δηλώσεις ή στη διατύπωσή τους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι μια προσωπική συζήτηση μεταξύ του Σβάινσταϊγκερ και του Φαέ πιθανότατα θα έλυνε την παρεξήγηση.

Με πληροφορίες του Reuters