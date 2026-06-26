Το ρεκόρ καταρρίθφηκε στο 59ο αγώνα του Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 πέρασε στην ιστορία ως η διοργάνωση με τα περισσότερα γκολ, καθώς το 173ο τέρμα που σημειώθηκε στον αγώνα των ΗΠΑ με την Τουρκία για τον 4ο όμιλο κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 172 γκολ που είχε σημειωθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022.

Το ιστορικό γκολ πέτυχε ο Όστον Τράστι, ανοίγοντας το σκορ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια σημειώθηκαν ακόμη τέσσερα τέρματα, με την Τουρκία να επικρατεί 3-2 στις καθυστερήσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των γκολ της διοργάνωσης στα 177.

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Αξιοσημείωτο είναι ότι το ρεκόρ καταρρίφθηκε μόλις στον 59ο αγώνα του τουρνουά, ενώ στο Μουντιάλ του 2022 χρειάστηκαν και οι 64 αναμετρήσεις για να φτάσει ο συνολικός αριθμός στα 172 γκολ.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες, μετά την επέκταση από 32 σε 48 ομάδες.

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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, χαρακτήρισε την επίδοση αυτή ως απόδειξη του θεάματος και του επιθετικού ποδοσφαίρου που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής το Μουντιάλ 2026.

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