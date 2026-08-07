Αφορμή το περιστατικό με τα drones στη Λειψία, που είναι στρατηγικός κόμβος για την Ουκρανία- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη»

Είναι κάποια πολύ σημαντικά θέματα που η ελληνική δημοσιογραφία υποβαθμίζει πολύ. Όπως πχ ο εντοπισμός drone με πυρομαχικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αεροδρόμιο που λειτουργεί ως κόμβος αερομεταφορών στρατιωτικού υλικού για το ΝΑΤΟ. Αναδημοσιεύουμε ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο θέμα από τον «Ριζοσπάστη»:



«Νέο επίπεδο κινδύνου» συνιστά το περιστατικό με τα δύο drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, τόνισε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλ. Ντόμπριντ, καθώς η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας κλιμακώνεται επικίνδυνα, επεκτείνεται πέρα από τα ουκρανικά και ρωσικά εδάφη και εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν όλο και περισσότερες δυνάμεις.Ο Γερμανός υπουργός δήλωσε ότι το Βερολίνο αντιμετωπίζει αυτήν τη «νέα διάσταση» στις απειλές ως «σενάριο υβριδικής επίθεσης». «Οι θεάσεις drones και οι απειλές σε υβριδικό πλαίσιο είναι κάτι που γνωρίζουμε από το παρελθόν. Aλλά ένα drone οπλισμένο με εκρηκτικά σε ένα αεροδρόμιο αποτελεί νέο σενάριο υβριδικής επίθεσης», είπε.

«Τίποτα σε αυτήν την υπόθεση δεν υποδηλώνει ότι ήταν πράξη ενός ερασιτέχνη. Αντιμετωπίζουμε μια επαγγελματική υβριδική απειλή, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε» και είναι πιθανό να εμπλέκονται «ξένες δυνάμεις», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι στην υπόθεση της Λειψίας «έχουμε να κάνουμε με έναν υψηλότερο βαθμό κινδύνου», και μάλιστα «συγκεκριμένου» και όχι πλέον «αφηρημένου».

Γερμανικά ΜΜΕ: Το ουκρανικό αεροσκάφος μετέφερε πυρομαχικά

Το αεροδρόμιο της Λειψίας - Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή, λόγω της στρατηγικής θέσης του στην ανατολική Γερμανία. Λειτουργεί ως κόμβος αερομεταφορών στρατιωτικού υλικού για το ΝΑΤΟ, για τις γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά και για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία «Antonov» από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα είναι κόμβος και για τη γερμανική DHL, κολοσσό στις παγκόσμιες μεταφορές, που παίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε για δύο ώρες στο αεροδρόμιο της Λειψίας - Χάλε στην ανατολική Γερμανία, μετά τον εντοπισμό ενός drone που μετέφερε «άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό», ο οποίος στη συνέχεια εξουδετερώθηκε. Σύμφωνα μάλιστα με γερμανικά ΜΜΕ το ουκρανικό μεταφορικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το drone, εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή, μετέφερε πυρομαχικά.

Σε δεύτερο χρόνο ένα αεροπλάνο cargo της DHL, που διέκοψε την προσέγγιση για προσγείωση, μετά απ' αυτόν τον ελιγμό συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, κάτι που προκάλεσε ελαφρές ζημιές στο αεροπλάνο, όπως διαπιστώθηκε μετά την άφιξή του στο Ανόβερο, στη βορειοδυτική Γερμανία.

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Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό

Το περιστατικό στη Λειψία δεν είναι μεμονωμένο: Μετά το 2022 οι γερμανικές αρχές καταγράφουν αυξημένες δραστηριότητες drones πάνω από κρίσιμες γερμανικές υποδομές, αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές υποδομές, και εξετάζουν το ενδεχόμενο υβριδικών επιχειρήσεων δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με την «DW News», στο παρελθόν οι γερμανικές αρχές έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από πολλά απ' αυτά τα περιστατικά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας που περιλαμβάνει δολιοφθορές, κατασκοπεία και παραπληροφόρηση.

Το αεροδρόμιο Λειψίας - Χάλε είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο υπόθεσης δολιοφθοράς τον Ιούλη του 2024, όταν δέμα πήρε φωτιά πριν φορτωθεί σε αεροσκάφος της DHL. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτίμησαν ότι υπήρχε πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολ. Μακέιεφ, συνέδεσε τη νέα υπόθεση με το περιστατικό της DHL το 2024: «Ελπίζω ότι και οι γερμανικές αρχές θα εξακριβώσουν τα γεγονότα. Αλλά ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία; Πράγματι, η Ρωσία διεξάγει εδώ και καιρό αυτόν τον υβριδικό πόλεμο».

Σε ένα άλλο περιστατικό, οι γερμανικές αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός Ουκρανού υπηκόου ο οποίος θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων στη Βαυαρία, με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Γερμανία: Καταγγέλλει εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη Ρωσία

Καθώς οξύνεται η γεωπολιτική αντιπαράθεση και κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, εντείνεται και ο πόλεμος της προπαγάνδας. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επισημάνει και παρακολουθούν ρωσικές προσπάθειες επηρεασμού των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβρη σε γερμανικά κρατίδια, μέσω στοχευμένων εκστρατειών παραπληροφόρησης, αναφέρουν πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ επιδιώκουν να δυσφημήσουν πολιτικούς και κόμματα που δεν θεωρούνται φιλικοί προς τη Ρωσία και το ρωσικό κεφάλαιο, κατηγορώντας τους για καταχρήσεις ή σεξουαλικά αδικήματα. Ολα τα κόμματα εκτός από την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και τη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) φέρεται να έχουν στοχοποιηθεί.

Οι ψηφοφόροι στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας - Ανχαλτ πρόκειται στις 6 Σεπτέμβρη να εκλέξουν το νέο κοινοβούλιο του κρατιδίου, ενώ θα ακολουθήσουν στις 20 Σεπτέμβρη οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο.

Το ΝΑΤΟ προσπαθεί να εξασφαλίσει «επειγόντως» αεράμυνα στην Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ εργάζεται για να εξασφαλίσει στην Ουκρανία τα αναχαιτιστικά μέσα που «χρειάζεται επειγόντως», δήλωσε ο γγ της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας», μία μέρα αφότου η ουκρανική αεράμυνα δεν κατάφερε να καταρρίψει κανέναν από τους 24 ρωσικούς πυραύλους σε επίθεση την Τετάρτη.

Τα πυραυλικά συστήματα Patriot είναι το μόνο σύστημα σε ουκρανική υπηρεσία ικανό να αναχαιτίσει τους ρωσικούς πυραύλους Iskander-M, S-400 και Zircon, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Παράλληλα ο Β. Ζελένσκι είπε ότι η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή πυραύλων ενόψει του χειμώνα. Μιλώντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Αμυνας σχετικά με την ανθεκτικότητα στον χειμώνα, ο Ουκρανός Πρόεδρος δεν απέκλεισε την ιδέα ότι η καθυστέρηση των προμηθειών πυραύλων από τους «δυτικούς συμμάχους» «στοχεύει στο να κάνει την Ουκρανία ας πούμε πιο πρόθυμη για συμβιβασμούς» σε ενδεχόμενες «ειρηνευτικές» συνομιλίες με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ οι ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και της Βρετανίας, Εντ Μίλιμπαντ, συναντήθηκαν προχθές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και συζήτησαν πόσο σημαντικό είναι να αναλάβει η Ευρώπη μεγαλύτερο ρόλο στην «ασφάλειά» της. Στην ατζέντα ήταν και η Ουκρανία, και το αίτημά της για περισσότερους αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Ο Μίλιμπαντ υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι αδιαχώριστη από την ευρωπαϊκή και τη διατλαντική, και επανέλαβε τη δέσμευση του Λονδίνου να στηρίξει το Κίεβο για όσο χρειαστεί.

Η Ουκρανία χτύπησε άλλο ένα διυλιστήριο στη Ρωσία

Η ρωσική περιοχή Γιάροσλαβ δέχτηκε ουκρανική επίθεση με drones τα ξημερώματα της Πέμπτης, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Γιάροσλαβ - η οποία βρίσκεται περίπου 250 χλμ. βόρεια της Μόσχας - έκανε λόγο για την «πιο μαζική επίθεση» που έχει γίνει κατά της περιοχής, όπου καταρρίφθηκαν συνολικά 92 drones. Η πτώση συντριμμιών από τα drones προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτια και ζημιές σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, επλήγησαν εγκαταστάσεις της Ρωσίας σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου: Στο Μπασκορτοστάν το διυλιστήριο Bashneft - Novoil, και στην περιφέρεια του Γιάροσλαβ, σε απόσταση σχεδόν 700 χλμ. από τα σύνορα με την Ουκρανία, το διυλιστήριο Slavneft - YANOS.

Το πλήγμα έρχεται μετά από μία ακόμα ουκρανική επίθεση με drone εναντίον ενεργειακών υποδομών. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Bashneft - UNPZ της «Rosneft» στην πόλη Ουφά, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Moscow Times».

Οι επιθέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη εκστρατεία της Ουκρανίας με στόχο τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Πραγματοποιούνται μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της 40ήμερης επιχείρησης από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, η οποία εξαπέλυσε πάνω από 100 πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων εναντίον 14 διυλιστηρίων πετρελαίου.

Παράλληλα, ουκρανικά drones - καμικάζι προκάλεσαν τον θάνατο 2 αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 5 στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της περιφέρειας.