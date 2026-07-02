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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ καθώς και του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης μίας τραυματισμένης πεζοπόρου σε ορειβατικό μονοπάτι στη Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου, στο Ζαγόρι Ιωαννίνων.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, η γυναίκα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε, μη μπορώντας να επιστρέψει.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ καθώς και του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων, με συνολικά 3 οχήματα και 10 υπαλλήλους.

Οι διασώστες προσέγγισαν με ασφάλεια την τραυματισμένη πεζοπόρο, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στη σταθεροποίησή της.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε σε ειδικό φορείο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια μέσα από το δύσβατο μονοπάτι μέχρι το σημείο όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων.