Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 22:00 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη παντρεύει τον Γιάννη και τη Γιασεμή, η Ιουλία αποχαιρετά τον πεθερό της, η Ασπασία χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της μετά το χαμό της Στέλλας, η Πολυξένη δένεται περισσότερο με την μικρή Βασιλική και η Μαγδαληνή προσπαθεί να διαχειριστεί την ένταση στη σχέση της με τον Οδυσσέα.

84ο Επεισόδιο

Η Πολυξένη προσπαθεί να ξαναβρεί σταθερότητα μέσα από τη δουλειά, όμως μια απρόσμενη αντίδραση στο επαγγελματικό της περιβάλλον την κάνει να αμφιβάλλει για το αν μπορεί πράγματι να προχωρήσει όπως θα ήθελε.

Η Ασπασία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα στο σπίτι, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στα παιδιά και στη δική της αντοχή, την ώρα που η κόπωση γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.

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{https://www.youtube.com/watch?v=j8f5a-8aTrU}

Η Ιουλία συνεχίζει να κινείται προσεκτικά γύρω από την υπόθεση που την απασχολεί, καθώς μια νέα πληροφορία ενισχύει την αίσθηση ότι τίποτα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Η Μαγδαληνή προσπαθεί να διαχειριστεί την ένταση στη σχέση της με τον Οδυσσέα, ενώ η απουσία απαντήσεων γύρω από την Τερέζα την κρατά σε διαρκή επιφυλακή.

Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη στιγμή στο Ίδρυμα, που την αναγκάζει να σταθεί ψύχραιμη και να πάρει αποφάσεις, παρά το βάρος που κουβαλά ακόμη μέσα της.

H Ασπασία θρηνεί την κόρη της:

{https://www.youtube.com/watch?v=gxcj1RKp6AU}

Ο Γιάννης και η Γιασεμή παντρεύονται:

{https://www.youtube.com/watch?v=n4RxisCXqj0}

Η Μαγδαληνή δεν αναγνωρίζει πλέον τον Οδυσσέα:

{https://www.youtube.com/watch?v=CHsxgbKpy1s}