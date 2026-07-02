Το περιστατικό διαρροής επικίνδυνου φορτίου μολύβδου στην Εγνατία Οδό έχει μπει στο επίκεντρο διεξοδικής έρευνας.

«Πέπλο» μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση με την διαρροή μολύβδου στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας από δύο φορτηγά με ξένες πινακίδες γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου για πολλές ώρες το βράδυ της 30ης Ιουνίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ της περασμένης Τρίτης για τη διαρροή του φορτίου στο οδόστρωμα από φορτηγό στην Καλαμίτσα Καβάλας. Το φορτηγό είχε ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ, ενώ ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο ήταν και δεύτερο φορτηγό. Από πλευράς του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ. Εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακά μέτρα εκτροπής της κυκλοφορίας από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 4 το πρωί.

Σύμφωνα με το kavalanews η διαρροή του μολύβδου έγινε αντιληπτή με καθυστέρηση και μάλιστα εξαιτίας ενός ατυχήματος. Όλα ξεκίνησαν όταν στο ένα από τα δύο φορτηγά παρουσιαστηκε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης με απώλεια του αέρα στα φρένα. Το όχημα έκανε στην άκρη και στάθμευσε στη ΛΕΑ. Το δεύτερο όχημα σταμάτησε και εκείνο καθώς είχε την ίδια αποστολή. Είχαν ξεκινήσει από τη Βόρεια Μακεδονία με προορισμό την Τουρκία. Μετέφεραν σύμφωνα με τα τελωνειακά έγγραφα μόλυβδο σε στερεή μορφή. Κατά τη βλάβη του οχήματος και αφού κινητοποιήθηκαν και τα δύο, δεν ειδοποίησαν τη Τροχαία αλλά ζήτησαν τεχνική βοήθεια από την Βόρεια Μακεδονία. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από τις κάμερες της Νέας Εγνατίας Οδού και έτσι βρέθηκε υπάλληλος στο σημείο ζητώντας τους εξηγήσεις.

Τότε διαπίστωσε κηλίδες στο οδόστρωμα για απόσταση πολλών εκατοντάδων μέτρων και αφού ειδοποιήθηκαν οι αρχές ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα διαχείρισης διαρροής τοξικών υλικών. Βέβαια το ερώτημα που γεννάται είναι πώς ο στερεός μόλυβδος υγροποιήθηκε. Από τη μια κατάθεση προέκυψε ότι υπήρχαν υδρατμοί μέσα στην καρότσα και από εκεί προκλήθηκε μια υγροποίηση που κατέληξε στο οδόστρωμα. Περίπου 5 ώρες μετά το περιστατικό κι αφού είχαν ελεγχθεί πολλοί παράγοντες οι τοπικές αρχές οδήγησαν τα οχήματα στο χώρο του εμπορικού λιμανιού στη Νέα Καρβάλη. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα για το νόμο περί ασφάλειας μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ενώ η έρευνα συνεχίζεται.