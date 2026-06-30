Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του επικίνδυνου φορτίου ή την αιτία της διαρροής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διαχείριση διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατία Οδό, στο 464ο χλμ στην περιοχή Καλαμίτσα Καβάλας, στο ρεύμα προς Κήπους.

Στο σημείο έχουν σπέυσει 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της 4ης ΕΜΑΚ, με στόχο την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την αποτροπή κινδύνων για την κυκλοφορία και το περιβάλλον.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072060210068226077}

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και συντονίζουν την επιχείρηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του επικίνδυνου φορτίου ή την αιτία της διαρροής.