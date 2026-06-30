Φόβοι ότι η δεύτερη σορός ανήκει στο ανήλικο παιδί του νεκρού.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τη φρίκη από τη φωτιά στη Λητή Θεσσαλονίκης, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι βρέθηκε και δεύτερη σορός.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το 12χρονο παιδί του 65χρονου άνδρα που βρέθηκε νωρίτερα νεκρός εντός της δασικής έκτασης, στα όρια με τον οικισμό Λητή, πλησίον της ίδιας οικίας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να μπουν στο σπίτι, αργά το βράδυ της Τρίτης, όπου και εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό.

Οι πυροσβέστες στο σπίτι που έχει καεί και βρέθηκε η δεύτερη απανθρακωμένη σορός

Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκαύματα στο στήθος και στα χέρια της.

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Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή.

Νωρίτερα, (όπως έχουμε ήδη ενημερώσει), κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας.

Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

Όπως μεταδίδει το parallaximag.gr, στο χωριό της Λητής υπάρχει και αναζωπύρωση της φωτιάς. Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30, πίσω από ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Δερβενίου και λόγω των νοτίων ανέμων προχώρησε γρήγορα προς τη Λητή.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη. Στο πύρινο μέτωπο κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας.

Εικόνες από Λητή και Δερβένι

Στο voria.gr μίλησαν κάτοικοι της Λητής, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής.

«Η φωτιά ξεκίνησε από το δάσος και βρίσκεται μια ανάσα από τα κοιμητήρια. Εκεί έκαψε ένα αναψυκτήριο και κατευθύνεται προς τις πηγές», τόνισε ο ιερέας του χωριού.

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Σύμφωνα με τον πρόεδρο κοινότητας Λητής, η φωτιά ξεκίνησε από το ξενοδοχείο «Λεωνίδας» στο Δερβένι.

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