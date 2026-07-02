Είχε εγκλωβιστεί στο υπόγειο κτιρίου που κατέρρευσε από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, τον έσωσε το κουβούκλιο που δούλευε.

Οχτώ ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν 43χρονο, που είχε εγκλωβιστεί στο υπόγειο εμπορικού κέντρου που κατέρρευσε, ολοκληρώνοντας μια αγωνιώδη επιχείρηση που κράτησε 70 ώρες.

Ήταν μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε θαύμα, ενώ οι ελπίδες για επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια σβήνουν και οι νεκροί «αγγίζουν» τους 2.300, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας την Τετάρτη. Όμως, υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες περισσότερα θύματα. Το πρωί της Πέμπτης, οι άνθρωποι που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι ανέρχονταν σε 38.600.

Βενεζουέλα: Ζήτησε να μην το πουν στη σύζυγό του - Τον έσωσε το κουβούκλιο

Ο 43χρονος Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες ήταν θαμμένος στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Galerias Playa Grande, στο οποίο εργαζόταν ως φύλακας.

Την ώρα που έγινε ο διπλός φονικός σεισμός, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, βρισκόταν μέσα στο κουβούκλιο όπου είναι η θέση του. Αυτό τον προστάτευσε από τις πέτρες, ενώ δημιούργησε και έναν κρίσιμο για τη ζωή του θύλακα αέρα.

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«Όταν τον βρήκαμε, μας ζήτησε να μην πούμε στη σύζυγό του ότι ήταν ζωντανός, σε περίπτωση που δεν τα κατάφερνε», είπε η Μίνιαρ Κογιάδο, διασώστρια του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα. «Αλλά δεν θα τον αφήναμε ποτέ εκεί», τόνισε.

Η σύζυγος του 43χρονου, Γκούσμπιμαρ Γκονζάλες, δήλωσε λίγο πριν τη διάσωσή του ότι πέρασε ημέρες μεγάλης θλίψης μετά τους σεισμούς, πιστεύοντας ότι ίσως ήταν νεκρός. «Μόλις έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια ηλιαχτίδα. Άντεξε σαν ήρωας», τόνισε και συμπλήρωσε πως τα παιδιά τους, 8 και 10 ετών, τον περιμένουν στο σπίτι.

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«Σε καλή κατάσταση» ο 43χρονος

Ο Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες είναι «σε καλή κατάσταση», σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία της Χιλής, που συμμετείχε στην επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του, μαζί με διασώστες από τις ΗΠΑ, την Πορτογαλία, το Μεξικό, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Βενεζουέλα.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 43χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. «Ευτυχώς, όταν τον παραλάβαμε με το ασθενοφόρο, ήταν σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε ο διασώστης του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, Λουίς Ροντρίγκες, στο Reuters. «Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς είχε τις αισθήσεις του, ήταν συγκεντρωμένος και συνεργαζόταν. Όλες οι ζωτικές ενδείξεις του ήταν φυσιολογικές», συμπλήρωσε.

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Την ώρα που τον έβγαλαν από τα συντρίμμια πάνω στο φορείο, με μάσκα οξυγόνου, κάποιοι χειροκροτούσαν, άλλοι διασώστες αγκαλιάζονταν και χαμογελούσαν ανακουφισμένοι.

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Η αγωνιώδης επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τον 43χρονο

Η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 43χρονου κράτησε περίπου 70 ώρες και οι διασώστες εργάζονταν αδιάκοπα, έχοντας να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους από τα συντρίμμια, την καταρρακτώδη βροχή, αλλά και τους σεισμούς, ενώ άνοιγαν τούνελ για να φτάσουν εκεί όπου είχε εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε- που έκανε αρκετές αναρτήσεις για την επιχείρηση- οι διασώστες χρειάστηκε να σκάψουν δύο τούνελ, εξαιτίας της αστάθειας, προκειμένου να φτάσουν τελικά στον Χιλ. Η Πυροσβεστική υπηρεσία της Χιλής επίσης ανέφερε πως η επιχείρηση διάσωσης ήταν εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς το κτίριο παρέμενε ασταθές και οι ομάδες έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα χαλάσματα που έπεφταν.

Οι διασώστες ενημερώθηκαν αρχικά την Κυριακή ότι ίσως υπήρχε κάποιος ζωντανός στα ερείπια του εμπορικού κέντρου Galerias Playa Grande. Οι ομάδες επιβεβαίωσαν ότι όντως υπήρχε ζωντανός, χρησιμοποιώντας σόναρ. Οι διασώστες από την Κόστα Ρίκα ήταν εκείνοι που κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, την Κυριακή.

Επί τρεις ημέρες, διασώστες και ειδικοί από επτά χώρες συνεργάζονταν για να ανοίξουν ένα ασφαλές πέρασμα στα χαλάσματα, ώστε να βοηθήσουν τον 43χρονο. Τις τελευταίες βασανιστικές ώρες, η Μαρία Πας Κάμπος, βετεράνος πυροσβέστης από τη Χιλή, του εξηγούσε τι έκαναν και τον κρατούσε ήρεμο μιλώντας του.

Βίντεο που αναρτήθηκε την Τετάρτη, κατέγραφε την πρώτη οπτική επαφή που είχαν οι διασώστες με τον Χιλ, μέσω κάμερας. Σε αυτό, φαίνονταν τα δάχτυλά του, που τα κουνούσε σε ένα άνοιγμα στα συντρίμμια.

{https://x.com/BomberosdeChile/status/2072101021900534107}

Σε βίντεο που είχε αναρτήσει ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ένας διασώστης μιλούσε με τον Χιλ και του χορηγούσε ένα πορτοκαλί υγρό, ενώ οι ομάδες ετοιμάζονταν να τον ανασύρουν. «»Είσαι τραυματισμένος;», τον ρωτούσε ο διασώστης. «Όχι, δεν είμαι τραυματισμένος, απλά νιώθω άβολα λόγω των βράχων», ήταν η απάντηση.

https://x.com/nayibbukele/status/2072468585927119115

Οι διασώστες ανέφεραν πως επικοινωνούσαν μαζί του και του έδιναν νερό, τρόφιμα και φάρμακα, μέσω υγρών που του διοχέτευαν μέσω λάστιχου και σύριγγας. Σε άλλο βίντεο, που αναρτήθηκε νωρίτερα σήμερα, φαίνονταν το κεφάλι και οι ώμοι του να ξεπροβάλουν από τα χαλάσματα, ενώ φορούσε μάσκα.

{https://x.com/BomberosdeChile/status/2072494796015350269}

Με πληροφορίες από CNN, AP Φωτ.: ΑP