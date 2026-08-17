Τα φορολογικά έσοδα διατηρήθηκαν πάνω από τις προβλέψεις, καθώς, μετά την αφαίρεση έκτακτων ποσών, διαμορφώθηκαν στα 42,475 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,725 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας κατά 1,308 δισ. ευρώ τον στόχο των 4,417 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, τα φορολογικά έσοδα διατηρήθηκαν πάνω από τις προβλέψεις, καθώς, μετά την αφαίρεση έκτακτων ποσών, διαμορφώθηκαν στα 42,475 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,112 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου.

Κάτω από τον στόχο το έλλειμμα

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το συνολικό ισοζύγιο εμφάνισε έλλειμμα 389 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερο από τον στόχο για έλλειμμα 1,323 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 2,168 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα είχε ανέλθει τότε στα 7,939 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η εικόνα της υπέρβασης του πρωτογενούς αποτελέσματος περιορίζεται σημαντικά εάν αφαιρεθούν οι ετεροχρονισμοί πληρωμών και έκτακτα έσοδα. Ειδικότερα, εξαιρουμένων 510 εκατ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 406 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου περιορίζεται στα 256 εκατ. ευρώ.

Στα 45,2 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο επτάμηνο στα 45,207 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,975 δισ. ευρώ. Η εικόνα επηρεάζεται από τις εισπράξεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς στον προϋπολογισμό είχε προβλεφθεί είσπραξη 1,258 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Από το ποσό αυτό, 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένονται εντός του έτους. Χωρίς την επίδραση του ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,349 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Συνολικά τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν στα 42,916 δισ. ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, η οποία είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Με την εξαίρεση αυτών των δύο ποσών, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται στα 42,475 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,7% υψηλότερα από τον στόχο.

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Οι επιστροφές εσόδων έφθασαν τα 4,971 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 494 εκατ. ευρώ τον στόχο των 4,476 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επιστροφή ΦΠΑ 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στα 3,167 δισ. ευρώ, κατά 457 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.

Ισχυρή επίδοση και τον Ιούλιο

Ισχυρή ήταν η πορεία των εισπράξεων και τον Ιούλιο. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφθασαν τα 9,195 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον μηνιαίο στόχο κατά 895 εκατ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα 9,092 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 528 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν στα 842 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ στα 410 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου μόλις 55 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες οι δαπάνες του προϋπολογισμού

Στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου ανήλθαν στα 45,596 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,041 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 44,556 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025, οι δαπάνες ήταν υψηλότερες κατά 4,911 δισ. ευρώ. Στον Τακτικό Προϋπολογισμό οι πληρωμές ξεπέρασαν τον στόχο κατά 185 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσεων και πληρωμών περιλαμβάνονται 1,243 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ, 1,818 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ και 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για φαρμακευτικά σκευάσματα, προϊόντα και υπηρεσίες υγείας για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων. Οι μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έφθασαν τα 801 εκατ. ευρώ, ενώ 244 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ. Επιπλέον, καταγράφηκαν 131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του Fuel Pass, 110 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του diesel κίνησης και 220 εκατ. ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Αυξημένες ήταν τέλος και οι επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν στα 7,602 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 855 εκατ. ευρώ τον στόχο, λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι σχετικές πληρωμές ήταν αυξημένες κατά 1,471 δισ. ευρώ.