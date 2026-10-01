Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης έχει αφήσει πίσω του μια πλούσια συλλογή δηλώσεων και περιστατικών που δύσκολα ξεχνιούνται: από τον HIV και τα λείψανα μέχρι την περίφημη σακούλα στην απεργία πείνας.

Η ανακοίνωση της επιστροφής του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ μάς θύμισε διάφορα περιστατικά από την παρουσία του στην πολιτική ζωή της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο για επιστροφή… αεροδρομίου δεν πρόκειται.

Ας αφήσουμε στην άκρη ότι από το ΠΑΣΟΚ πέρασε στη ΔΗΜΑΡ, από εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια κατέληξε στο κόμμα Κασσελάκη, από το οποίο αποχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο, κι ας σταθούμε σε όλα τα υπόλοιπα, που πραγματικά έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ο γιατρός στο επάγγελμα Γιάννης Μιχελογιαννάκης έχει δηλώσει ότι ο HIV μεταδίδεται με το… σάλιο, ενώ έχει διηγηθεί και μια ιστορία με καθηγήτρια της Ιατρικής Αθηνών και διευθύντρια σε κεντρικό νοσοκομείο, η οποία, σύμφωνα με όσα υποστήριζε, δεν κόλλησε τον ιό λόγω… της πίστης της.

Έχει πει, επίσης, ότι ως γιατρός έχει δει τη «θετική συμβολή των λειψάνων στην ιατρική», κάνοντας λόγο για «θαυματουργή δράση» τους.

Το 2012, με αφορμή την ψήφιση του Μνημονίου, είχε επιτεθεί σε βουλευτές που το υπερψήφισαν, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής, «θα δείτε την ομοφυλοφιλία να μεγαλώνει».

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Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης έχει απασχολήσει κι άλλες φορές την επικαιρότητα, όπως το 2014, όταν έκανε απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης στους Σύρους πρόσφυγες που πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Μόνο που η κάμερα τον είχε καταγράψει, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, να βγάζει κάτι από μια σακούλα, με τη δημοσιογράφο που βρισκόταν δίπλα του να αντιλαμβάνεται ότι η σύνδεση συνεχιζόταν και να του κάνει νόημα να το ξαναβάλει μέσα.

Οι εικόνες προκάλεσαν τότε πλήθος σχολίων για το τι ακριβώς περιείχε η επίμαχη σακούλα. Ο ίδιος απάντησε λίγες ημέρες αργότερα ότι επρόκειτο για τη σακούλα με τα φάρμακα που είχε πάντοτε μαζί του ως γιατρός.

Κάπως έτσι, η επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ δεν επαναφέρει απλώς ένα παλιό στέλεχος στο κόμμα από το οποίο ξεκίνησε. Επαναφέρει μαζί του και μια ολόκληρη συλλογή από δηλώσεις και περιστατικά που είχαν αφήσει το δικό τους, απολύτως ξεχωριστό, αποτύπωμα στην πολιτική επικαιρότητα.

Και, εδώ που τα λέμε, για μια τέτοια επιστροφή η απλή «επιστροφή αεροδρομίου» θα ήταν μάλλον πολύ λίγη.

Μ. Καλ.