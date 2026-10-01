«Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», αναφέρει ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης.

Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη «για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη».

Ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου δηλώνει ότι συστρατεύεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα «για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης», τονίζοντας πως μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορούν να στηρίξουν μια ισχυρή και αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης είχε μπει στη Βουλή με το ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη το 2012 ως συνεργαζόμενος με το κόμμα της ΔΗΜΑΡ, απ’ όπου ανεξαρτητοποιήθηκε λόγω διαφωνίας με την πολιτική της και εξελέγη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο κόμμα Κασσελάκη, από το οποίο αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2025.

Αναλυτικά η δήλωση Μιχελογιαννάκη:

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

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Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα.

Σήμερα, η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον τον μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης.

Για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.

Και αυτή η επιστροφή ξεκινά από εδώ, από την Κρήτη μας. Το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής. Οι Κρητικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. Δεν ανέχονται τον λαϊκισμό, αλλά ούτε και την αλαζονεία της σημερινής κυβέρνησηςτης ΝΔ, που αφήνει το νησί μας χωρίς ισχυρές υποδομές, με ένα διαλυμένο ΕΣΥ και με την ακρίβεια να πνίγει την καθημερινότητα μας. Η Κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τους νέους μας, και όχι μια πολιτική των “καλαθιών” και των επιδομάτων.

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας».