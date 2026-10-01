Τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει ή μειώσει τα καταστήματά τους αρκετές αλυσίδες.

Τα μεξικανικά εστιατόρια αποτελούν εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής εστίασης, με τη δημοτικότητά τους να έχει συμβάλει στην ανάπτυξη πολλών γνωστών αλυσίδων.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αρκετές αλυσίδες έχουν είτε κλείσει καταστήματα είτε αποχωρήσει από ορισμένες αγορές είτε διακόψει πλήρως τη λειτουργία τους.

Τώρα, άλλη μία αλυσίδα με μακρά παρουσία στον χώρο έκλεισε τα τελευταία καταστήματά της, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες λειτουργίας.

Η Kikis Restaurant κατέβασε ρολά

Η Kikis Restaurant ιδρύθηκε το 2004 και έγινε γνωστή για την αυθεντική μεξικανική κουζίνα και τις οικογενειακές μερίδες fajitas, διατηρώντας καταστήματα στο Μπράουνσβιλ του Τέξας.

Η αλυσίδα έκλεισε τα δύο τελευταία καταστήματά της στην πόλη, έπειτα από 22 χρόνια λειτουργίας.

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«Σήμερα πρέπει να γράψουμε ένα από τα πιο δύσκολα μηνύματα στην ιστορία μας», ανέφερε η Kikis Restaurant σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Μας πονά βαθιά να αποχαιρετούμε κάτι πάνω στο οποίο η οικογένειά μας εργάστηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Φεύγουμε με θλίψη, αλλά και με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια για όλα όσα πετύχαμε μαζί».

Με το κλείσιμο των δύο καταστημάτων, η αλυσίδα δεν έχει πλέον κανένα σημείο στην αγορά του Μπράουνσβιλ.

Η φορολογική υπόθεση πίσω από το λουκέτο

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, το κλείσιμο δεν προκλήθηκε από έλλειψη πελατείας.

Σε δήλωσή της στο Channel 5 News, η οικογένεια ανέφερε ότι αντιμετώπιζε μια «δύσκολη» φορολογική κατάσταση μετά από ελέγχους της αρμόδιας φορολογικής αρχής του Τέξας τους τελευταίους μήνες.

Η επιχείρηση πραγματοποιούσε μεγάλες μηνιαίες πληρωμές, ενώ παράλληλα έπρεπε να καλύπτει μισθοδοσία, ενοίκια και άλλα λειτουργικά έξοδα. Τελικά, όμως, άρχισε να καθυστερεί την καταβολή του ενοικίου.

Αρχικά, το κατάστημα στην Padre Island Highway επρόκειτο να κλείσει στις 25 Σεπτεμβρίου. Η στήριξη των πιστών πελατών, ωστόσο, του επέτρεψε να παραμείνει ανοιχτό έως τις 27 Σεπτεμβρίου, όταν και έκλεισε οριστικά.

Λουκέτα και σε άλλες αλυσίδες

Η Kikis δεν είναι η μόνη μεξικανική αλυσίδα που περιορίζει την παρουσία της. Τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει ή μειώσει τα καταστήματά τους και άλλες αλυσίδες, μεταξύ των οποίων οι On The Border, Gringos Locos και Fuzzy's Tacos & Margs.

Παρά τα λουκέτα, η μεξικανική κουζίνα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό τμήμα της αμερικανικής αγοράς εστίασης. Για τους κατοίκους του Μπράουνσβιλ, όμως, το κλείσιμο της Kikis σημαίνει ότι ένα γνώριμο τοπικό εστιατόριο, που λειτουργούσε επί 22 χρόνια, αποτελεί πλέον παρελθόν.

Με πληροφορίες από currently.att.yahoo.com