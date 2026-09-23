Αυτά τα λάθη στην κουζίνα θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

Η κουζίνα είναι η «καρδιά» κάθε σπιτιού. Είναι το μέρος όπου μαγειρεύετε και παράλληλα δημιουργείτε αναμνήσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα - αλλά μπορεί επίσης να γίνει το σκηνικό για πιθανούς τραυματισμούς και ατυχήματα.

Παρόλο που η διατήρηση των χώρων διαβίωσης οργανωμένων και καθαρών είναι σημαντική για ένα ασφαλές και χαρούμενο σπίτι, μερικές φορές ξεχνάμε ότι αυτοί οι χώροι κρύβουν στην πραγματικότητα κινδύνους.

Συνηθισμένοι κίνδυνοι στην κουζίνα και πώς να τους προλάβετε

1. Αποφύγετε τα γλιστρήματα και τις πτώσεις με τις σωστές παντόφλες

Η συμβουλή «καθαρίζω καθώς μαγειρεύω» κάνει κάτι παραπάνω από το να μειώνει απλώς την ακαταστασία· μπορεί επίσης να αποτρέψει ατυχήματα. Το νερό, τα λίπη ή τα φαγητά στο πάτωμα μπορούν να προκαλέσουν γλίστρημα και πτώση - ειδικά αν φοράτε κάλτσες ή είστε ξυπόλητοι.

Ένα ζευγάρι παντόφλες με αντιολισθητική σόλα μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε τη σταθερότητά σας. Ως επιπλέον όφελος, μπορούν να προστατεύσουν τα πόδια σας αν σας πέσει ή χυθεί κάτι καυτό ή αιχμηρό.

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2. Βεβαιωθείτε ότι τα χαλάκια της κουζίνας είναι αντιολισθητικά

Μην θυσιάζετε ποτέ την ασφάλεια για τη διακόσμηση - ειδικά στην κουζίνα. Τα αντιολισθητικά χαλάκια στον νεροχύτη ή στον χώρο προετοιμασίας φαγητού μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη γλιστρημάτων και πτώσεων, ενώ παράλληλα ταιριάζουν με τη διακόσμηση του σπιτιού σας.

Ένα χαλάκι χωρίς αντιολισθητικό υπόστρωμα μπορεί να φαίνεται τέλειο για φωτογραφία, αλλά τελικά αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά σας.

3. Κρατήστε τις πετσέτες μακριά από την εστία

Μια κομψή πετσέτα πιάτων κρεμασμένη στη λαβή του φούρνου σας είναι ακόμη ένα παράδειγμα... διακόσμησης που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι πιθανό οι πετσέτες να έρθουν σε επαφή με τη θερμότητα και να αναφλεγούν ή να επιταχύνουν μια φωτιά στην εστία.

Ένας γάντζος για πετσέτες στο εξωτερικό ή το εσωτερικό ενός ντουλαπιού μακριά από την εστία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του ρίσκου, όπως επίσης και η αποθήκευση των πετσετών σε ένα συρτάρι μακριά από τον φούρνο.

4. Έχετε πρόχειρο έναν πυροσβεστήρα και μια κουβέρτα πυρόσβεσης

Το να έχετε έναν πυροσβεστήρα στην κουζίνα σας είναι έξυπνη σκέψη. Ανάμεσα στα καυτά λίπη, τα λάδια και τις ηλεκτρικές συσκευές, οι πυρκαγιές στην κουζίνα είναι ένας πολύ πραγματικός κίνδυνος.

Εφόσον υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες πυρκαγιάς, υπάρχουν επίσης διαφορετικές κατηγορίες και μέγεθος πυροσβεστήρων διαθέσιμα στην αγορά με βάση την πηγή της φωτιάς.

Οι κουβέρτες πυρόσβεσης είναι άλλο ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει σε μια έκτακτη ανάγκη, διακόπτοντας την παροχή οξυγόνου στη φωτιά. Είναι ιδανικές για μικρότερες εστίες φωτιάς σε κατσαρόλες και τηγάνια.

5. Μην υπερφορτώνετε τα ηλεκτρικά κυκλώματα της κουζίνας

Οι κουζίνες έχουν περιορισμένο αριθμό πριζών που μερικές φορές πρέπει να εξυπηρετήσουν τόσο μεγάλες όσο και μικρές συσκευές. Ορισμένες φορές, εάν συνδεθούν πολλές συσκευές σε μία πρίζα ή αν συνδεθούν πολλαπλές συσκευές σε διαφορετικές πρίζες του ίδιου κυκλώματος, η ισχύς μπορεί να γίνει πολύ υψηλή και να πέσει η ασφάλεια, «κόβοντας» το ρεύμα σε ολόκληρο το κύκλωμα.

Η συχνή υπερφόρτωση αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς προκαλώντας υπερθέρμανση στις καλωδιώσεις, τις πρίζες και τους διακόπτες. Ο περιορισμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην πρίζα (ειδικά όταν δεν χρησιμοποιούνται) και η χρήση πολύμπριζων ασφαλείας με προστασία από υπερτάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της υπερφόρτωσης των κυκλωμάτων και στη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

6. Διατηρείτε τα μαχαίρια σας κοφτερά

Πότε ήταν η τελευταία φορά που τροχίσατε τα μαχαίρια σας; Αν χρειάστηκε να το σκεφτείτε, έχει περάσει πολύς καιρός. Παρόλο που είναι πάντα σημαντικό να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε μαχαίρια για το μαγείρεμα, τα στομωμένα (μη κοφτερά) μαχαίρια μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Δεν έχουν την απαραίτητη πρόσφυση για να κόψουν τα τρόφιμα και απαιτούν περισσότερη δύναμη κατά τη χρήση, γεγονός που μπορεί εύκολα να προκαλέσει γλίστρημα του μαχαιριού και τραυματισμό.

Η ανανέωση του σετ μαχαιριών σας ή η επένδυση σε ένα ακονιστήρι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου - και να σας προσφέρει πιο καθαρές κοπές κατά την προετοιμασία του φαγητού.

Πηγή: Yahoo