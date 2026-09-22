Κάθε Δευτέρα και Τρίτη ανάβουν τα φώτα της νέας σεζόν του GNTM.

Η μεγάλη επιστροφή του GNTM 7 είναι γεγονός, με την χθεσινή πρεμιέρα να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ομορφιά, θέληση, συγκίνηση και πάθος για τη μόδα, είναι μόλις μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρίσουν τη φετινή σεζόν του fashion project, με τις auditions να συνεχίζονται και σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, στέκονται απέναντι από τους διαγωνιζόμενους, χαρίζοντάς τους τη δική τους κριτική.

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Παράλληλα, τα νέα επίδοξα μοντέλα μπαίνουν στο στούντιο δίνοντας το καλύτερό τους εαυτό, όμως τα χαμόγελα, εύκολα μετατρέπονται σε νεύρα, και η χαρά… σε απογοήτευση.

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Κάτι τέτοιο συνέβη και στην audition της Κάρμενα, η οποία αν και μπήκε στο πλατό ευδιάθετη και χαμογελαστή, αποχώρησε με νεύρα και ιδιαίτερα απογοητευμένη από την κριτική των πέντε ειδικών.

Αν και οι κριτές της εξέφρασαν τον θαυμασμό τους λέγοντάς της ότι είναι μία πολύ όμορφη γυναίκα, τα πέντε «όχι» της έκλεισαν την πόρτα των bootcamps.

Η Κάρμεν με τη σειρά της αποχώρησε νευριασμένη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Με σόκαρε ότι μου ζήτησαν να κάνω κάτι, το έκανε, δεν γίνεται να μου λες όχι… Οκ. δηλαδή και οι πέντε κριτές δεν είδαν κάτι; Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανά έρθω. Ναι, στεναχωρήθηκα. Τα νεύρα μου βασικά…».

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GNTM 7: Η audition της Μαριέττας

Από την άλλη πλευρά η Μαριέττα, αποφάσισε να αφήσει στην άκρη την διδασκαλία και να εστιάσει στο μόντελινγκ, προκαλώντας έκπληξη στους κριτές.

Αν και η Μαριέττα βρίσκεται στον εκπαιδευτικό κλάδο, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές, τόσο με την εξωτερική της εμφάνιση και τις πόζες, όσο και με την ευγένεια του χαρακτήρα της.

Οι κριτές, ζήτησαν να τη δουν και με μαγιό, με την ίδια να χαμογελά.

Επιστρέφοντας, μοιράστηκε με τους κριτές την ιστορία της και στη συνέχεια αποχώρησε έχοντας κερδίσει τα πέντε πολυπόθητα «ναι».

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GNTM 7: Τα backstage των κριτών

Το φετινό GNTM ωστόσο, φαίνεται να έχει ένα ακόμη χαρακτηριστικό και αυτό δεν είναι άλλο από το χιούμορ.

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Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Λάκης Γαβαλάς, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Άγγελος Μπράτης, φαίνεται να έχουν «δέσει» ως ομάδα, με τις ατάκες να «δίνουν και να παίρνουν» στα παρασκήνια του show.

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