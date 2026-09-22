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Διαφήμιζες απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση.

Νέα ανάρτηση Παύλου Πολάκη κατά Άδωνι Γεωργιάδη, καλώντας τον να παραιτηθεί.

Ο Παύλος Πολάκης τονίζει σε ανάρτησή του:

«ΑΔΩΝΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΩΡΑ!!!

Γι αυτο εχεις λυσσαξει να καλύψεις τον Πατουλη;;;

Επειδη διαφημιζες και άλλους τετοιους ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ που εκαναν κι αυτοι ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ χωρις ΕΝΔΕΙΞΗ ;;;;

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Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για απολύτως ψευδές δημοσίευμα

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2102428991886111001}