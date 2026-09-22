Έλεγχο για τον Πατούλη ζητά ο Πολάκης.

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης κατά του Γιώργου Πατούλη, καλώντας τον εκ νέου να παραιτηθεί, ενώ τόνισε ότι πρέπει να τον ελέγξει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η ΑΑΔΕ μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ αφορά ξανά εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών και παραθέτει έγγραφα και φωτογραφίες από την ιστοσελίδα της.

«Πατούλη είσαι ο πρόεδρος των ψευτών της Ελλάδας», έγραψε ο Παύλος Πολάκης και αναφερόμενος σε συνεντεύξεις του προέδρου του ΙΣΑ συμπλήρωσε ότι αυτά που είπε «δεν ισχύουν» άρα «πρέπει» να ελεγχθεί από «τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το υπουργείο την ΕΑΔ και την ΑΑΔΕ». Στην ίδια ανάρτηση, χαρακτηρίζει τον Γιώργο Πατούλη «απατεώνα» και «συνειδητό ψεύτη».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Πατούλη είσαι ο πρόεδρος των ψευτών της Ελλάδας!!!

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Δυο φορές έχεις δηλώσει πως η εταιρεία ΟΜS που συμμετέχεις κατά 50% είναι οδοντιατρείο και μόνον!!! (φωτο 1-2 όταν άλλαξες το σάιτ και έγινες από πρόεδρος απλός εταίρος και έσβησες τις δραστηριότητες αισθητικής κλπ.).

Είσαι απατεώνας Πατούλη.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύω, φαίνεται καθαρά ό,τι:

Η φωτό 3 δείχνει πως η εταιρεία αυτή συστάθηκε στις 25/4/2025 ως “ΟΜS ΣΤΟΜΑ ΓΝΑΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Ι.Κ.Ε.”¨.

Στη φωτό 4 φαίνεται πως στις 7/4/2026 αλλάζεις τον τιτλο σε “ΟΜΣ ΣΤΟΜΑ ΓΝΑΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ” με επέκταση του σκοπού στις ειδικότητες σε πλαστική χειρουργική, δερματολογία και γενική χειρουργική!!

Στη φωτό 5 φαίνεται πως στις 8/9/2026 αλλάζεις πάλι το όνομα σε “ΟΜΣ ΣΤΟΜΑ ΓΝΑΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ” με τον ίδιο ακριβώς σκοπό και δραστηριότητα με το πολυιατρείο όπως φαίνεται στη φωτό 6.

Άρα είσαι συνειδητός ψεύτης. Άρα αυτά που ανακοίνωσε με δυο συνεντεύξεις δεν ισχύουν, άρα πρέπει να σε ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το υπουργείο η ΕΑΔ και η ΑΑΔΕ!!

Εν των μεταξύ παραιτήσου!!!!!!!».

Πατούλης: Φτάνει με την ανθρωποφαγία

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Πατούλης με νέα ανάρτηση κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη ανθρωποφαγία» και αναφέρει ότι το ιατρείο MEDIDERMA λειτουργεί «με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα».

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη:

«Δήλωση - Απάντηση στη συνεχιζόμενη ανθρωποφαγία

Το ιατρείο MEDIDERMA λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα. Έχει από τον Δεκέμβριο 2022 έως και σήμερα βεβαίωση λειτουργίας ενεργή και ισχύουσα, με δύο τμήματα (Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής) και αντίστοιχης ειδικότητας επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς.

Τα διοικητικά και συναφή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ ασκεί, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει οικονομολόγος, ο οποίος είναι και ο μοναδικός διαχειριστής της εταιρείας αυτής. Σε κάθε περίπτωση ουδείς ζημιώθηκε από την διαδικαστική αυτή ατέλεια.

Στην πολιτική αντιπαράθεση μπορεί και πρέπει να υπάρχει κριτική, η οποία είναι πάντα απολύτως σεβαστή. Δεν πρέπει όμως να μετατρέπεται σε εργαλείο προσωπικής στοχοποίησης ή πολιτικής επίθεσης. Απέναντι σε τέτοιες ενέργειες, επιλέγω τη διαφάνεια και την τεκμηριωμένη απάντηση. Τα πραγματικά περιστατικά είναι αυτά που δίνουν τις απαντήσεις. Επαναλαμβάνω φτάνει με την ανθρωποφαγία».