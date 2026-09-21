«Ο κάθε τσαρλατάνος μιλάει για κβαντική ιατρική. Π@π@ρι@ μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό», είπε ο Παύλος Πολάκης με φόντο τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την παραίτηση του Γιώργου Πατούλη ζήτησε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας – με βάση και τα έγγραφα που παρουσίασε στο OPEN – ότι μετέτρεψε την εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών, στο Μαρούσι, σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων και στη συνέχεια, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το αντίστροφο. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «ξέπλυμα», ρώτησε δημοσίως: «Αυτούς τους 7 μήνες που είναι κλειστά τα ιατρεία, έκοβαν παραστατικά; Πώς δούλευε;» και ζήτησε την παρέμβαση του του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κ. Πατούλης προφανώς ήξερε και κάλυπτε. Θα μπορούσαν να είχαν πάρει απλά ένα τηλέφωνο να κάνουν αναστολή λειτουργίας.

Αυτοί είναι εγκληματίες, πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε εύπιστους και μέλη της ελίτ που νομίζουν ότι με τα λεφτά τους θα κερδίσουν την αιωνιότητα. Ο κάθε τσαρλατάνος μιλάει για κβαντική ιατρική. Π@π@ρι@ μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Άδωνις υποδαυλίζει αυτή την κατάσταση. Είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο προς την ευζωία, στην αναγεννητική ιατρική», είπε και συνέχισε:

«Ο κ. Πατούλης έχει μια εταιρία που συμμετέχει με 100% και όχι 50%. Αυτό το μαγαζί στεγάζεται εκεί που έχει το ορθοπεδικό του γραφείο. Έφτιαξε μια ΙΚΕ το 2020, το 2024 παίρνει το 100%, παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους χώρους. Το ΓΕΜΗ λέει ότι έχει το 100%. Το οδοντιατρείο είναι άλλο. Τον Φεβρουάριο του 2026 μετέτρεψε το ιατρείο σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, real estate. Τον Γενάρη του 2026. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τον θάνατο Μαζωνάκη, ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο, στην προηγούμενη κατάσταση. Επτά μήνες δεν έκλεισαν τα ιατρεία, δεν φαίνονταν πουθενά. Ισολογισμό για το 2026 κατέθεσε η εταιρεία ακινήτων. Τι θέλει να πετύχει; Ξέπλυμα είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε; Θα τα πάω στον Εισαγγελέα. Όταν βγάζω κάτι έχω στοιχεία. Αυτούς τους 7 μήνες που είναι κλειστά τα ιατρεία, έκοβαν παραστατικά; Πώς δούλευε;»

Στη συνέχεια ο Παύλος Πολάκης τόνισε: «Η πιο μεγάλη εικόνα είναι ότι ηγέτης του Ιατρικού Συλλόγου είναι βαθιά χωμένος μέσα σε αυτόν τον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, της ευεξίας και της μακροζωίας. Έχει συμφέροντα και τους καλύπτει και γι’ αυτό κάλυπτε αυτό το ιατρείο των εγκληματιών, στο Κολωνάκι. Το 2019 κατήργησαν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας. Ήταν συνειδητή επιλογή. Δεν έχουν κάνει τίποτα από τότε. Να δούμε τι έργο έκανε τότε και τι τώρα. Και το ίδιο έγινε και με το ΕΟΠΥΥ. Το έκανε για να καλύψει τους απατεώνες. Έχουμε μια κυβέρνηση που παρακολουθούσε όποιον μιλούσε ελληνικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Θα βγουν και άλλα στη φόρα. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν υπογραφεί από Γεωργιάδη, Αγαπηδάκη και Θεμιστοκλέους για το ποιοι μπορούν να κάνουν botox, ποιους ωφελεί; Έβγαλαν τρεις αποφάσεις. Έβαλαν και τους οδοντιάτρους, που έχει συμμετοχή στην εταιρεία ο Πατούλης. Το 2026 έβγαλαν τους νευρολόγους, νευροχειρουργούς και οφθαλμίατρους και κρατάει τους οδοντίατρους. Λέει ψευτιές ο Πατούλης. Αυτό έγινε για να βοηθήσουν αυτές τις εταιρίες που κάτω από το προκάλυμμα των οδοντιατρείων και των αισθητικών είχαν στήσει μηχανισμό κάποιοι επιχειρηματίες για να κονομήσουν. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζονταν για τα νησιά».

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε: «Η μόνη προσφορά του Πατούλη, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Μετέτρεψε την εταιρεία του, η οποία είχε αρχικά και ένα ποσοστό σε εξωχώρια εταιρία, σε εταιρία διαχείρισης ακινήτων. Γιατί; Για να πάρει επιδότηση; Για να πάρει κάποιο κτήριο; Να κρύψει έσοδα; Να στείλει κάποια λεφτά πουθενά αλλού; Να τα βρει ο κ. Πιτσιλής».

Καταλήγοντας υπογράμμισε: «Όλο αυτό το σύστημα γλέντησε επί ΝΔ. Παράπλευρη απώλεια ήταν και ο θάνατος του Μαζωνάκη. Όταν αφήνεις λυτούς εγκληματίες, θα κάτσει και η στραβή. Ο Πλεύρης ήξερε ότι θα ανοίξουν τα τηλέφωνα είπε ότι πήρε τον γιατρό τηλέφωνο. Τον ήξερε από το 2012, σύμφωνα με αυτά που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ έμαθα ότι τον ξέρει από το 2009. Είχε γίνει πρώτη συγκέντρωση πριν τη σύσταση. Ο Πλεύρης πρότεινε τον Θεοδωρόπουλο ως ειδικό των ειδικών για τα ιατρικά λάθη.

Όλη η αυτή η ανάπτυξη της τσαρλατάνικης, κομπογιαννίτικης, αλμπάνικης, εναλλακτικής, ολιστικής, σαμανικής, κβαντικής ιατρικής ενισχύθηκε σημαντικά από την κυβέρνηση. Τα κανάλια φωνάζουν τον υπνωτιστή σαν θεραπευτή. Το Κράτος πρέπει να προστατεύει τον κόσμο».

Η εταιρεία Medy Terma και η καταγγελία για αλλαγή δραστηριότητας

Ο κ. Πολάκης επικαλέστηκε στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Πατούλης κατείχε το 100% εταιρείας με την επωνυμία «Medy Terma».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η εταιρεία είχε αρχικά δραστηριότητα στον χώρο της δερματολογίας και της πλαστικής χειρουργικής και στεγαζόταν στη Ρόδων 2 στο Μαρούσι.

Όπως υποστήριξε, τον Φεβρουάριο του 2026 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και η δραστηριότητά της μετατράπηκε σε διαχείριση ακινήτων. Ο ίδιος έκανε λόγο για αγορά, πώληση, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ακόμη ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 πραγματοποιήθηκε νέα αλλαγή, με την εταιρεία να επιστρέφει στην προηγούμενη δραστηριότητά της, δηλαδή στον χώρο της ιατρικής.

Με βάση τα παραπάνω, έθεσε το ερώτημα τι συνέβη κατά το διάστημα που, όπως υποστήριξε, η εταιρεία εμφανιζόταν ως εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, ενώ οι ιατρικές δραστηριότητες φέρεται να συνεχίζονταν.

«Πώς γίνεται ένα ιατρείο δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής να λειτουργεί μήνες κάτω από την ομπρέλα μιας εταιρείας που ασχολείται με διαχείριση ακινήτων; Τι παραστατικά έκοβε;» διερωτήθηκε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα στοιχεία που επικαλείται είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση.

Οι υπουργικές αποφάσεις για botox και υαλουρονικό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν το ποιοι επαγγελματίες υγείας έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν πράξεις όπως botox και υαλουρονικό.

Όπως ανέφερε, εκδόθηκαν διαδοχικές αποφάσεις που τροποποιούσαν τις ειδικότητες των γιατρών που μπορούσαν να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρχικά περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων πλαστικοί χειρουργοί, δερματολόγοι-αφροδισιολόγοι και στοματογναθοπροσωπικοί χειρουργοί, καθώς και γιατροί συγκεκριμένων άλλων ειδικοτήτων. Σε επόμενη απόφαση προστέθηκαν οι οδοντίατροι, ενώ σε μεταγενέστερη απόφαση τροποποιήθηκε εκ νέου το πλαίσιο.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι οι συνεχείς αλλαγές χρήζουν διερεύνησης και άφησε αιχμές για το εάν εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον κ. Πολάκη να συνδέει την υπόθεση με όσα είχε προηγουμένως καταγγείλει για τη λειτουργία συγκεκριμένων ιατρικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Θάνο Πλεύρη και σε τηλεφωνική επικοινωνία που, σύμφωνα με όσα είπε, είχε με πρόσωπο που συνδεόταν με την υπόθεση.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι ο Πλεύρης γνώριζε το συγκεκριμένο πρόσωπο ήδη από προηγούμενα χρόνια και αναφέρθηκε σε διαδικασία που αφορούσε τη δημιουργία ιατρονομικού συμβουλίου για ζητήματα ιατρικών λαθών.

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