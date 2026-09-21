Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 25,2%, από 59,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 74 εκατ. ευρώ φέτος.

Μεγάλη ανάπτυξη σε επίπεδο εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η Alter Ego Media στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να φτάνει τα 74 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να υπερτετραπλασιάζονται σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 25,2%, από 59,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 74 εκατ. ευρώ φέτος. Η άνοδος συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 25,1 εκατ. ευρώ, έναντι 17,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 47,4%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT), τα οποία ενισχύθηκαν κατά 114,6% και ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ, από 3,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 378,3%, στα 6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ώθηση ο εκδοτικός τομέας

Σημαντική ώθηση στα έσοδα έδωσε ο εκδοτικός τομέας, ο οποίος παρουσίασε αύξηση 38,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 26,5 εκατ. ευρώ από 19,1 εκατ. ευρώ. Ο τομέας broadcasting και δημιουργίας περιεχομένου ενισχύθηκε κατά 3,1%, στα 41,2 εκατ. ευρώ, έναντι 40 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στα αποτελέσματα συνέβαλε και ο νέος τομέας της ζωντανής ψυχαγωγίας, ο οποίος στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 6,2 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας τις πηγές εσόδων του ομίλου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε εντός του εξαμήνου η διάθεση των κεφαλαίων που είχαν αντληθεί από τη δημόσια προσφορά, με τις σχετικές επενδύσεις να περνούν σταδιακά στη φάση ωρίμανσης.

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Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της Alter Ego Media ανέρχονταν σε 148,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα, μετά την αφαίρεση του δανεισμού και εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώνονταν σε 15,8 εκατ. ευρώ.

«Εξετάζουμε και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Alter Ego Media. Με την ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εισαγωγή μας στο Euronext Athens, υλοποιήσαμε το επενδυτικό μας πλάνο, διευρύνοντας σημαντικά το αποτύπωμα του Ομίλου και θέτοντας τις βάσεις για τη μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο Όμιλο Μέσων και Ψυχαγωγίας.

Αξιοποιώντας το περιεχόμενο, τα ισχυρά brands, την άμεση σχέση μας με το κοινό, τα δεδομένα και την τεχνολογία, αναπτύσσουμε πλέον τέσσερις ισχυρούς πυλώνες: Publishing, Broadcasting, Content Creation και Live Entertainment, δημιουργώντας συνέργειες και διευρύνοντας τις πηγές εσόδων.

Με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και επενδυτική πειθαρχία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεών μας, εξετάζοντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης και τη μακροπρόθεσμη αξία του Ομίλου».