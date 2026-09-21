Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επέκρινε έντονα τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα για τη ρωσική δημοκρατία».

Το ρωσικό κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές τις οποίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε δοκιμή σχετικά με την υποστήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, μετά την καταμέτρηση του 95% και πλέον των ψήφων.

Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία εξασφάλισε το 57,83% των ψήφων, ανέφερε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021, την τελευταία φορά που διεξήχθησαν εκλογές για την Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

Τα αποτελέσματα δίνουν στην Ενωμένη Ρωσία 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, που σημαίνει ότι θα έχει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία, ανέφερε η επιτροπή.

Πρόκειται για τις πρώτες εκλογές μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν από 4,5χρόνια. Κόμματα που ασκούν κριτική στον Πούτιν αποκλείστηκαν από την εκλογική διαδικασία.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επέκρινε έντονα τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα για τη ρωσική δημοκρατία».

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«Το αποτέλεσμα ήταν ήταν εξαρχής προδιαγεγραμμένο», έγραψε στο Χ.

{https://x.com/kajakallas/status/2101929462036050415}

«Το Κρεμλίνο φίμωσε κάθε αντίθετη φωνή, απέκλεισε από τις εκλογές το μοναδικό εγγεγραμμένο κόμμα που αντιτάχθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και απέκλεισε τους διεθνείς παρατηρητές από την εκλογική διαδικασία. Στη Ρωσία έχει απομείνει μόνο το περίβλημα της δημοκρατίας. Έχω προτείνει τη λήψη μέτρων κατά όσων διευκολύνουν αυτές τις εικονικές εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη».