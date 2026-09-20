Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή της Ρωσίας αποτέλεσαν σήμερα το πρωί στόχο εκατοντάδων drones από την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σημαντικό διυλιστήριο.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από την πρωτεύουσα, ο Αντρέι Βορομπιόφ, έκανε λόγο για 249 drones που καταρρίφθηκαν, προκαλώντας ζημιές σε αρκετές περιοχές με κατοικίες.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Περιφέρεια της Μόσχας δέχθηκε μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Από τις 03:00 έως τις 05:00, οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου κατέρριψαν και εξουδετέρωσαν 249 drones σε 17 περιοχές. Η επίθεση συνεχίζεται.

{https://x.com/HormuzLetter/status/2101515085373993321}

Οι σοβαρότερες συνέπειες καταγράφηκαν στην περιοχή Ραμένσκογε. Στη λεωφόρο Σεβέρνογε, από την πτώση drone προκλήθηκε πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας 21 ορόφων. Απομακρύνθηκαν 400 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 70 παιδιά. Επίσης, υπέστησαν ζημιές 20 αυτοκίνητα.

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Στο Σόφινο, drone έπληξε τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Νόβαγια. Έξι διαμερίσματα στον τρίτο όροφο υπέστησαν ζημιές. Δυστυχώς, μία 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρέχεται όλη η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

{https://x.com/Currentreport1/status/2101513255663599936}

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Ορέχοβο-Ζούεβο. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε ιδιωτική κατοικία που καταστράφηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους των θυμάτων.

Επίσης, υπάρχει αναφορά για έναν τραυματία στην περιοχή Λένινσκι. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών εξακολουθούν να διευκρινίζονται.

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Στο Σόφινο, μετά την επίθεση, ξέσπασε επίσης πυρκαγιά σε συγκρότημα αποθηκών. Μία ακόμη σοβαρή πυρκαγιά σημειώθηκε στο Κοτέλνικι, όπου drone έπληξε πολυκατοικία στη συνοικία Νόβιε Κοτέλνικι. Οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε διαμερίσματα τριών ορόφων. Οι πληροφορίες για τυχόν τραυματίες βρίσκονται υπό διερεύνηση. Στα σημεία επιχειρούν πυροσβέστες και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Συνέπειες της επίθεσης καταγράφηκαν και σε άλλους δήμους. Στο Ραμένσκογε, την Κολόμνα και το Γεγκόριεφσκ υπέστησαν ζημιές ιδιωτικές κατοικίες, ενώ στις περιοχές Λένινσκι, Λιουμπέρτσι και Λιτκάρινο ξέσπασαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες.

{https://x.com/bayraktar_1love/status/2101533335524651323}

Στην Ίστρα υπέστησαν ζημιές μία κατοικία και ένα κτίριο επιχείρησης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Ζημιές έχουν καταγραφεί και στο Βοσκρεσένσκ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών σε όλα τα σημεία.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν την επίθεση. Ζητώ από τους κατοίκους να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και να μην πλησιάζουν στα σημεία όπου έχουν πέσει drones ή συντρίμμια τους. Θα υπάρξει ενημέρωση για οποιαδήποτε νεότερα στοιχεία» ανέφερε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από την πρωτεύουσα, ο Αντρέι Βορομπιόφ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν — μια 44χρονη γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας — σε δύο διαφορετικά σημεία, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Σε μια τρίτη περιοχή που επλήγη, 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την πτώση drone πάνω σε κτίριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε σειρά μηνυμάτων στο Telegram στη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε λόγο, από την πλευρά του, για τουλάχιστον 186 drones που καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Δεν διευκρίνισε την προέλευσή τους, ωστόσο οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε βάθος στο ρωσικό έδαφος, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς εναντίον της, στοχοθετώντας κυρίως ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας υπέστη ζημιές», πρόσθεσε ο Σομπιάνιν, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα και ότι μέλη των υπηρεσιών διάσωσης βρίσκονται στο σημείο. Το σημαντικό αυτό διυλιστήριο έχει ήδη αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώνονται κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν σε νίκη του κόμματος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Γίνονται επίσης παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία δεσμεύτηκαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.