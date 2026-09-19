Το πρόβλημα γίνεται αντιληπτό από αρκετούς καταναλωτές.

Μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία καταγράφεται από το πρωί του Σαββάτου σε καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται κανονικά οι προσφορές στα ταμεία.

Το πρόβλημα γίνεται αντιληπτό από αρκετούς καταναλωτές μόνο όταν φτάνουν στο ταμείο. Πελάτες που έχουν επιλέξει προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στα ράφια σε τιμή προσφοράς διαπιστώνουν κατά την πληρωμή ότι η μειωμένη τιμή δεν μπορεί να περαστεί από το σύστημα.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαδικασία εξυπηρέτησης, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές στα ταμεία και να αυξάνεται η ταλαιπωρία για καταναλωτές και εργαζομένους.

Ιδιαίτερη σύγχυση προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί πελάτες δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων για το τεχνικό πρόβλημα και ενημερώνονται γι’ αυτό αφού έχουν ολοκληρώσει τις αγορές τους και φτάσουν στο ταμείο.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί πλήρως το ηλεκτρονικό σύστημα και θα επανέλθει η ομαλή εφαρμογή των προσφορών.