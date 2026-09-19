Τα βλέμματα του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι στραμμένα στο Λονδίνο, καθώς Μίλγουολ και Γουέστ Χαμ συναντιόνται έπειτα από σχεδόν δεκαπέντε χρόνια.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η αστυνομία του Λονδίνου ενόψει της πολυαναμενόμενης αναμέτρησης της Μίλγουολ με τη Γουέστ Χαμ, το Σάββατο (19/9, 14:30), στο Den, καθώς οι δύο ομάδες επιστρέφουν αντιμέτωπες έπειτα από 14 χρόνια.

Η μεγάλη αντιπαλότητα των δύο συλλόγων έχει οδηγήσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία στην ανάπτυξη περίπου 400 αστυνομικών, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από αυτόν που θεωρείται απαραίτητος για έναν αγώνα της Championship. Στην περιοχή θα υπάρχουν έφιπλες αστυνομικές δυνάμεις, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και προηγμένες κάμερες με δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου.

Οι Αρχές έχουν ήδη δημοσιοποιήσει χάρτη με τις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου οι οπαδοί των δύο ομάδων να παραμείνουν χωριστά. Για τους φιλοξενούμενους έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένη διαδρομή από τον σταθμό South Bermondsey προς την εξέδρα τους, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος επεισοδίων.

Το απόγευμα της Παρασκευής, οπαδοί της Μίλγουολ επιχείρησαν να προσεγγίσουν παμπ στην οποία είχαν μαζευτεί οπαδοί της Γουέστ Χαμ, ωστόσο η αστυνομία πρόλαβε τα χειρότερα, προχωρόντας σε συλλήψεις.

{https://x.com/WestHam_Central/status/2101045485381324872}

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Το πρώτο «Dockers Derby» 14 χρόνια μετά

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν είναι ένα συνηθισμένο λονδρέζικο ντέρμπι. Μίλγουολ και Γουέστ Χαμ συναντώνται για πρώτη φορά μετά το 2012 και η ιστορία της αντιπαλότητάς τους είναι γεμάτη ένταση και σοβαρά επεισόδια.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2009, όταν οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Upton Park για το League Cup. Τα επεισόδια εντός και εκτός γηπέδου ήταν μεγάλης έκτασης, με έναν 44χρονο άνδρα να τραυματίζεται θανάσιμα από μαχαίρι και την αστυνομία να δυσκολεύεται να ελέγξει την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, μάλιστα, οπαδοί της Γουέστ Χαμ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να διακοπεί προσωρινά.

Η ένταση μεταξύ των δύο συλλόγων έχει βαθιές ρίζες και συνδέεται περισσότερο με την οπαδική κουλτούρα παρά με την αγωνιστική ιστορία τους. Οι δύο ομάδες προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του Λονδίνου, ενώ η αντιπαλότητα ξεκίνησε από την εποχή που οι σύλλογοι συνδέονταν με αντίπαλες ναυπηγικές εταιρείες στα ανατολικά Docklands.

Στη δεκαετία του 1970 και του 1980, όταν ο χουλιγκανισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος στο αγγλικό ποδόσφαιρο, οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν αποκτήσει ιδιαίτερα σκληρή φήμη. Το 1976, μάλιστα, οπαδός της Μίλγουολ, ο Ian Pratt, έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με οπαδούς της Γουέστ Χαμ στον σταθμό New Cross.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν ξανά το 2004, όταν η Γουέστ Χαμ ηττήθηκε με 4-1 στο Den και οι οπαδοί της προκάλεσαν αναταραχές, ξηλώνοντας καθίσματα, ενώ χρειάστηκε η παρουσία έφιππης αστυνομίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η σπανιότητα του συγκεκριμένου αγώνα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ένταση. Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί μόλις 18 φορές στο πρωτάθλημα και μόνο τη σεζόν 1988-89 βρέθηκαν μαζί στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Το Σάββατο, λοιπόν, η Μίλγουολ και η Γουέστ Χαμ θα συναντηθούν ξανά, με την αστυνομία να έχει λάβει αυστηρά μέτρα ώστε το ενδιαφέρον να παραμείνει στο ποδόσφαιρο και να αποφευχθούν νέες εικόνες έντασης.

Στη χώρα μας, το ντέρμπι θα μεταδοθεί από το MagentaSport 3 στις 14:30.