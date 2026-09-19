Μάχη στο T-Center για την κορυφή του τουρνουά.

Έναν δυνατό τελικό για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ανέδειξαν οι ημιτελικοί της Παρασκευής 18/9. Συγκεκριμένα, ο οικοδεσπότης Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με τις δυο ομάδες να θέλουν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τους.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα ιδιαίτερα θετικό αγωνιστικό πρόσωπο και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», επικρατώντας της Μπουργκ με 90-69 στο Telekom Center. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και ουσιαστικά μετέτρεψε την αναμέτρηση σε τυπική διαδικασία.

Με τον Τζέιλεν Φόστερ να ευστοχεί από τα 6,75 στην εκπνοή, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 100-99 της Παρτιζάν στην πρεμιέρα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Telekom Center Athens, πανηγυρίζοντας μία μεγάλη νίκη απέναντι σε ομάδα της Euroleague. Ο Όσμαν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του «Δικεφάλου» με 27 πόντους, ενώ ο Φόστερ με 25 ανέλαβε δράση στην τελική ευθεία.

Ο αγώνας που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (19/9) στις 20:00 θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.