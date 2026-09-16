Ο Μαροκινός πέτυχε και τα δύο τέρματα του Παναθηναϊκού.

Το «2 στα 2» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (16/09) ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 2-0 της Κηφισιάς στο «Απόστολος Νικολαϊδης με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουναΐ.

Το πρώτο ημίχρονο σίγουρα δεν διεκδίκησε... δάφνες ποιότητας, με λιγοστές καλές στιγμές μπροστά απ’ τις δύο εστίες. Στο 15’ από ωραία ενέργεια και πάσα του Πελίστρι, ο Τεττέη βρέθηκε ένα... βήμα απ’ το γκολ, αλλά τον πρόλαβε ο Πολυκράτης λίγο πριν εκτελέσει.

Έξι λεπτά μετά (21’) από γύρισμα του Τσάπρα, ο Τεττέη δεν πρόλαβε για λίγο να μπει στην πορεία της μπάλας, ενώ στο 37’ ένα σουτ του Αποστολάκη κόντραρε κι έφυγε κόρνερ. Στο 40’ ο Τσάπρας έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα προς τον Τεττέη, όμως ο Αναγνωστόπουλος πρόλαβε να βάλει κόντρα και να τον οδηγήσει πλάγια «τελειώνοντας» τη φάση, ενώ στο 45’ ο Κάνγκουα είχε ένα πολύ καλό σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgv7cxo06o9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο 52’ ο Αναγνωστόπουλος έκανε «μεγάλη» επέμβαση σε απευθείας φάουλ του Κάνγκουα, ενώ στο 58’ ο μέσος των «πράσινων» από την Ζάμπια είχε άλλο ένα πολύ καλό σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 74’ ο Τεττέη πέρασε όλη την άμυνα της Κηφισιάς και ανατράπηκε απ’ τον Ζολιμπουά με τον διαιτητή Θανάση Τζήλο να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Ουναΐ τοποθέτησε την μπάλα στα 11 βήματα και δεν αστόχησε κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgv9kzehl5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο 89’ ο Μαροκινός άσος κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα και με ένα καταπληκτικό πλασέ την έστειλε στο «παραθυράκι» του Αναγνωστόπουλου, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 μέσα σε αποθέωση απ’ τους φίλους του Παναθηναϊκού που έδωσαν το «παρών» το ιστορικό «σπίτι» του «τριφυλλιού».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgvu3y7j8pt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πένια έκανε σπουδαία επέμβαση σε ωραίο σουτ του Θεοδωρίδη, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του για δεύτερο σερί παιχνίδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgvxowxv1v5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα highlights της αναμέτρησης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgw1zrt4lwp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμης, Ζολιμπουά, Πολυκράτης, Γιάγκνε (73’ Ρουκουνάκης), Πατήρας (62’ Σαγάλ), Δοϊρανλής (20’ λ.τρ. Μπένι), Μαγγανάς (62’ Θεοδωρίδης), Εμπουλά, Χριστόπουλος (73’ Πόμπο)

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (63’ Ουναΐ), Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Σαλάχ-Εντίν, Μπινιάρης, Κοντούρης (83’ Κάτρης), Κάνγκουα, Γιάγκουσιτς (63’ Καμαρά), Πελίστρι (63’ Αντίνο), Τεττέη (83’ Ντέσερς)