Ο νεαρός εντοπίστηκε στον συρμό του ΗΣΑΠ και συνελήφθη όταν ο συρμός έφτασε στην Κηφισιά.

Χειροπέδες σε έναν 20χρονο πέρασαν το βράδυ της Δευτέρας (14/09) αστυνομικοί του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ» στην Κηφισιά, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό εντός του συρμού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 20χρονος προσποιούταν αστυνομικό της ειδικής ομάδας στον συρμό του ΗΣΑΠ η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αστυνόμευσης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όταν ο συρμός έφτασε στον σταθμό της Κηφισιάς, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Ο νεαρός έφερε αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό, ενώ κατηγορείται για αντιποίηση Αρχής.

Στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, πλαστική θήκη όπλου, θήκη γεμιστήρα και ασύρματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.