Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 51χρονου ναρκωτικές ουσίες, ενώ βρέθηκαν επίσης 2.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο 51χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η αστυνομική έρευνα αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 51χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του τις ναρκωτικές ουσίες, καθώς και τυχόν περαιτέρω στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στη δραστηριότητά του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στην περιοχή.