Τέσσερις συλλήψεις για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Με ταχύτητα 188χλμ/ώρα- έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120χλμ/ώρα- εντοπίστηκε να κινείται στην ΠΑΘΕ 43χρονος οδηγός, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν, επίσης, άλλα τρία άτομα σε ελέγχους για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πρόκειται για 52χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ τού είχαν αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος, διότι διαπιστώθηκε ότι στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης.

Συνελήφθησαν, επίσης, δύο 55χρονοι: ο ένας καθώς διαπιστώθηκε πως οδηγούσε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης και ο άλλος καθώς έπειτα από έλεγχο που τού έγινε συνεπεία της εμπλοκής του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στη Χαριλάου, διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.