Θρήνος στον πολιτικό κόσμο.

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Σπύρος Χαλβατζής.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Χαλβατζής

Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, τελείωσε το επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της Κοζάνης και παράλληλα εργαζόταν ως γουνεργάτης στην Καστοριά.

Υπήρξε μέλος της Νεολαίας ΕΔΑ το 1962, κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών εξορίστηκε στη Γυάρο, στη Λέρο και στον Ωρωπό.

Εκλέχτηκε στην ΚΕ του ΚΚΕ το 1978 ενώ υπήρξε Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ από το 1979 έως το 1986.

Ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ από το 1986 έως το 2009. Υπήρξε Νομαρχιακός σύμβουλος της Αθήνας από το 1994 έως το 2002 και από το 2002 Δημοτικός σύμβουλος μέχρι το 2007.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε βουλευτής Β' Αθηνών και ήταν παντρεμένος με τη Μαριάνθη Αλειφεροπούλου, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.

Συλλυπητήρια από τα κόμματα

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Σπύρο Χαλβατζή, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, αγωνιστή της Αριστεράς και της αντιδικτατορικής πάλης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών

Από πολύ νέος επέλεξε τον δρόμο της πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Στα χρόνια της δικτατορίας γνώρισε τις διώξεις και την εξορία στη Γυάρο, τη Λέρο και τον Ωρωπό, πληρώνοντας προσωπικό τίμημα για τις ιδέες και τη δράση του.

Για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια το ΚΚΕ και το κομμουνιστικό κίνημα. Ως Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, μέλος επί σειρά ετών του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αλλά και ως βουλευτής, δημοτικός και νομαρχιακός σύμβουλος, είχε μακρά και διακριτή παρουσία στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και στη δημόσια ζωή της χώρας.

Ανεξάρτητα από τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν μέσα στην Αριστερά, η συνέπεια μιας ολόκληρης ζωής στους αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί παρακαταθήκη που αξίζει τον σεβασμό όλων μας.

Ο Σπύρος Χαλβατζής ανήκε σε μια γενιά αγωνιστών που κληροδότησαν μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τη δικτατορία, ελεύθερη και τολμηρή απέναντι στην ιστορία της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, στους συντρόφους και τις συντρόφισσές του και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς αναφέρει:

«Ο Σπύρος Χαλβατζής συνέδεσε τη ζωή του με τους αγώνες του κομμουνιστικού και αριστερού κινήματος. Η πορεία του ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με όλες τις αγωνιστικές εκφάνσεις του λαού μας.

Ξεκινώντας από τη Νεολαία Λαμπράκη στη δεκαετία του ‘60, διάνυσε την ιστορία με υποδειγματική αξιοπρέπεια και πολιτική σταθερότητα. Δεν τον λύγισαν οι φυλακίσεις ή οι εξορίες επί Χούντας, ενώ στη μετοπολίτευση συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ΚΝΕ να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστική δύναμη στο νεολαιίστικο κίνημα.

Ως κομματικό στέλεχος, εκλεγμένος στην αυτοδιοίκηση και βουλευτής έδωσε τον αγώνα των αντιπαραθέσεων με σεμνότητα και ενάργεια. Αταλάντευτα οργανωμένος στο ΚΚΕ, δεν μετέτρεψε ποτέ τις πολιτικές και ιδεολογίες διαφορές σε εχθροπάθεια.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Σπύρο Χαλβατζή με συγκίνηση και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια, τους οικείους, τους συντρόφους, τις συντρόφισσες και τους συνοδοιπόρους του».