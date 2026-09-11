Σοβαρή μαρτυρία ασθενή για την κλινική του Κολωνακίου και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει.

Νέα καταγγελία ασθενούς έρχεται στο φως για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή ενόσω υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Άνδρας που είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο με στόχο, όπως ανέφερε, να χάσει βάρος, μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» και περιέγραψε τη δική του εμπειρία. Όπως υποστήριξε, υποβλήθηκε σε εξέταση αίματος και στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι στο αίμα του υπήρχαν «ζουζούνια». Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι γιατροί του πρότειναν να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, παρουσιάζοντάς την ως απαραίτητη για την κατάστασή του. Ο ίδιος ανέφερε ότι για την επίσκεψή του κατέβαλε 300 ευρώ, ενώ υποστήριξε ότι το κόστος της θεραπείας που του προτάθηκε κυμαινόταν μεταξύ 6.000 και 10.000 ευρώ.

«Μόνο η πλασμαφαίρεση θα με σώσει»

Ο άνδρας περιέγραψε ακόμη μια διαδικασία που, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψή του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, του τοποθέτησαν ένα κολάρο στο κεφάλι και το συνέδεσαν με ηλεκτρονικό υπολογιστή, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτού θα του μεταδιδόταν «ενέργεια».

Όπως καταγγέλλει, παράλληλα επέμεναν ότι «μόνο η πλασμαφαίρεση θα με σώσει». Ο ίδιος, ωστόσο, αποφάσισε να ζητήσει δεύτερη ιατρική γνώμη. Όπως ανέφερε, ο προσωπικός του γιατρός τον συμβούλεψε να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία και να αποχωρήσει από το ιατρείο.

Οι καταγγελίες που έρχονται διαδοχικά στο φως αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη λειτουργία του ιατρείου και τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

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