«Δεν ζούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης»

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, είναι ο διασώστης μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, που έφτασε πρώτος στο Κολωνάκι και όσα αποκαλύπτει για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τους γιατρούς είναι συγκλονιστικά.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Star, o Λ. Σιδηρόπουλος ανέφερε: «Στα πρώτα 1-2 λεπτά πήραμε το ιστορικό από δύο ψύχραιμους και λιγομίλητους γιατρούς και μετά καταλάβαμε ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μας είπαν ότι πήγε να κάνει μια θεραπεία και πριν ξεκινήσουν έπεσε σε καρδιακή ανακοπή».

«Ήταν ήδη σε καρδιακή ανακοπή και δεν είχε οξυγόνο. Φύγαμε γρήγορα από το σημείο. Δεν ζούσε».

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