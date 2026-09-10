Η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα λίγες ώρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ένα συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα επέλεξε να αποχαιρετήσει ο Γιώργος Νταλάρας τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Η απώλειά του έχει προκαλέσει θλίψη και ερωτηματικά στους θαυμαστές του, αλλά και στους συναδέλφους του με την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του να βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και βαθιά συγκινητικά λόγια αγάπης κάνουν τον γύρω του διαδικτύου και αναφέρονται στον Γιώργο Μαζωνάκη, με πολλούς καλλιτέχνες να αποχαιρετούν τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή.

Ανάμεσα σε αυτά τα μηνύματα είναι και αυτή του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος θέλησε να «γράψει» το δικό του «αντίο» στον συνάδελφό του:

«Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα ‘παιδί της νύχτας’, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του.

Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε.

Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από την γειτονιά μας, φιλότιμο κι ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου.

Στο καλό, αγόρι μου!».

{https://www.instagram.com/p/DdFFYPlofnZ/?hl=el}