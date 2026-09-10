Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών σε όλα τα καύσιμα. Ανησυχία για τον χειμώνα, στο επίκεντρο και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ένας δύσκολος χειμώνας έρχεται για τα νοικοκυριά. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εξακολουθούν να βρίσκονται οι τιμές στην αντλία σε όλα τα καύσιμα, με τις ανησυχίες για περαιτέρω αυξήσεις να εντείνονται, με φόντο τόσο την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και την τιμή του Brent, η οποία έσπασε χθες το φράγμα των 100 δολαρίων, όσο και την αύξηση της ζήτησης ενόψει του χειμώνα.

Ενόψει του χειμώνα, έντονη είναι η ανησυχία και για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία, δεδομένων των τωρινών συνθηκών, θα μπορούσε να είναι έως και 60%-70% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι.

Η τιμή του Brent χθες εκτινάχθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, για πρώτη φορά μετά τις 24 Ιουλίου ως αποτέλεσμα της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ και Ιράν να ανακοινώνουν εκατέρωθεν πλήγματα σε πετρελαιοφόρα και την ένταση να διευρύνεται παράλληλα προς τη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα.

Η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης στις 8 Σεπτεμβρίου είχε διαμορφωθεί στα 2,063 ευρώ το λίτρο.

Ανοδικά έχουν κινηθεί και οι τιμές της βενζίνης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων αυξήθηκε σε 2,101 ευρώ στις 8 Σεπτεμβρίου.

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Η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου. Η διάθεσή του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου και η τιμή του (με τα τωρινά δεδομένα) θα ήταν ακόμη και πάνω από 60% υψηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή τιμή του Οκτωβρίου, δηλαδή γύρω στο 1,75-1,80 ευρώ το λίτρο.

Με αυτά τα δεδομένα φυσικό αέριο και καύσιμα οδηγούν για έναν ακόμα μήνα την κούρσα του πληθωρισμού, δημιουργώντας νέες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να ανεβαίνει τον Αύγουστο στο 3,8%, από 3,4% τον Ιούλιο.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 40,2% αυξήθηκε σε ετήσια βάση το φυσικό αέριο, 30,6% το πετρέλαιο κίνησης και 15,3% η βενζίνη με αποτέλεσμα στην αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά τα 2,1 ευρώ το λίτρο και το diesel τα 2,06 ευρώ.

Το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δημιουργεί ανησυχία για τις τιμές του ρεύματος καθώς, τουλάχιστον, το 30% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από το φυσικό αέριο, πάρα τη μεγάλη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάντως, τον Αύγουστο καταγράφεται υποχώρηση κατά 1,2% στα τιμολόγια ενέργειας.