Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη Τύπου του πρώην πρωθυπουργού.

Τα «χαρτιά» του για τη στρατηγική που αναμένεται να ακολουθήσει στον δρόμο προς τις κάλπες, αναμένεται να ανοίξει απόψε, στις 17.00, από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Διεθνή Έκθεση της πόλης.

Τα ζητήματα του εκλογικού στόχου, της ένταξης των προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτών στην ΕΛΑΣ, αλλά και επί μέρους ζητήματα της προγραμματικής πρότασης εξουσίας που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη συμπρωτεύουσα, αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά ζητήματα στα οποία ο πρώην πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει.

Ανοίγει τα «χαρτιά» του

Έχουν περάσει τέσσερα ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Επίσης, έχουν συμπληρωθεί τρεις μήνες από τότε που ίδρυσε την ΕΛΑΣ. Σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από τον περασμένο Μάιο μέχρι και σήμερα, έχει δώσει ελάχιστες συνεντεύξεις.

Σήμερα, θα βρεθεί ενώπιον των πολιτικών συντακτών που θα έχουν πάρα πολλά να τον ρωτήσουν. Επομένως, είναι λογικό η σημερινή συνάντηση να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ο κ.Τσίπρας έχει δηλώσει ότι η Συμπαράταξη ιδρύθηκε για να νικήσει στις εκλογές και ο ίδιος επέστρεψε για να κυβερνήσει ξανά τη χώρα.

Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, ο πρώην πρωθυπουργός θα ανοίξει τα «χαρτιά» του. Ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν, είναι η απάντηση στα όσα είπε για εκείνον στην ίδια αίθουσα, πριν από λίγες ημέρες στην ίδια αίθουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς και η κριτική που θα ασκήσει ο ίδιος στον πρωθυπουργό, για μια σειρά από ζητήματα όπως είναι τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η ακρίβεια και τα εθνικά θέματα.

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Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα όσα θα πει για τα αμιγώς πολιτικά θέματα. Για τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ, για το αν θεωρεί ρεαλιστική μια ανατροπή του σημερινού πολιτικού σκηνικού, για το αν θα ήταν πρόθυμος να λάβει μέρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου ή αν θα επιδιώξει σε νέες κάλπες την αυτοδυναμία – σε περίπτωση που κόψει πρώτος το «νήμα».

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως στο τραπέζι θα πέσει το ζήτημα της ένταξης των βουλευτών που είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους, στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ. Προφανώς και θα ερωτηθεί για την κριτική που δέχεται από τα αριστερά του για «δεξιά στροφή», αλλά και για θέσεις που η Συμπαράταξη έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα και έχουν προκαλέσει έκπληξη, όπως είναι το ζήτημα για τη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη σημερινή ημέρα ως έναν από τους βασικούς σταθμούς στην πορεία της ΕΛΑΣ, στον δρόμο προς τις κάλπες. Και ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να δείξει πως αποτελεί την ιδανική κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.