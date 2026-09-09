Δυσφορία για τις παρεμβάσεις Σιακαντάρη- Τι θα γίνει αν ερωτηθεί στη ΔΕΘ- Η νέα προβοκάτσια Δουδωνή.

Άλλη μια ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη προκάλεσε πολλές συζητήσεις καθώς είναι εκτός γραμμής της ΕΛΑΣ.

«Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια της AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν τον Χίτλερ», έγραψε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Επιτροπής για τη Διακήρυξη του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Ο Π. Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ βρήκε την ευκαιρία να πει πως ο «ιδεολογικός ινστρούχτορας του κόμματος Τσίπρα (!) βρήκε την ευκαιρία να προωθήσει ανοιχτά τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΕΛΑΣ» (!), ώστε να νοιώσει δικαιωμένος για την παλαιότερη «αποκάλυψή του» πως υπάρχει «μυστική συμφωνία Τσίπρα-Μητσοτάκη» προκειμένου να συγκυβερνήσουν!

«Το κόμμα Τσίπρα μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένης της σύμπτωσης απόψεων Νέας Δημοκρατίας και ΕΛ.Α.Σ σε τόσα ζητήματα πολιτικής. Είναι προφανές – και τώρα εξηγείται – γιατί αυτό το απίθανο πουσάρισμα του μονοψήφιου κόμματος Τσίπρα από όλη τη διαπλοκή, όπως είναι προφανές και γιατί κρύβεται η ραγδαία πτώση που παρουσιάζει τον τελευταίο ένα μήνα», πρόσθεσε ο Π. Δουδωνής.

Ο ίδιος ο Γ. Σιακαντάρης επιμένει πως καταθέτει ελεύθερα τις απόψεις του, πολλές εκ των οποίων είναι εποικοδομητικές για την καλύτερη πορεία της ΕΛΑΣ.

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Αν πάντως ερωτηθεί στη ΔΕΘ για τον Γ. Σιακαντάρη ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και -κατά το κοινώς λεγόμενο- «θα τον αδειάσει».

Ε.Σ.