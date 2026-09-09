Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού πετρελαίου για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκαν σήμερα κατά 1,75%, στα 94,66 δολάρια το βαρέλι.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Το Μπρεντ πλησιάζει πλέον το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος μιας ακόμη ισχυρότερης ανόδου εφόσον οι πιέσεις στις εξαγωγές συνεχιστούν.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού πετρελαίου για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκαν σήμερα κατά 1,75%, στα 94,66 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του Μπρεντ, που αποτελούν το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο 1,55%, φθάνοντας στα 99,44 δολάρια το βαρέλι.

Στρατιωτική κλιμάκωση

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν την Τρίτη πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, σε αντίποινα για απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Το αμερικανικό πλοίο απέφυγε την επίθεση και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού του.

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα της και η εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας αυξάνει τους κινδύνους για τις ενεργειακές ροές από την περιοχή. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει το ενδεχόμενο το Μπρεντ να ξεπεράσει ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι, εφόσον οι διαταραχές στις εξαγωγές επιμείνουν.

Το βασικό σενάριο της Goldman Sachs προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο, καθώς οι παραγωγοί προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες μέσω εναλλακτικών θαλάσσιων διαδρομών και, σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω πρόσθετης δυναμικότητας αγωγών.

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Φόβοι για 120 δολάρια

Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση έχει αυξήσει τις πιθανότητες ενός δυσμενέστερου σεναρίου για την προσφορά. Σε περίπτωση που οι εξαγωγές δεν ανακάμψουν και παραμείνουν στάσιμες τους επόμενους μήνες, η εντατικοποίηση και η διεύρυνση των επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσαν να οδηγήσουν το Μπρεντ πάνω από τα 120 δολάρια.

Η στρατιωτική δράση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχε προηγουμένως διακοπεί για περίπου έναν μήνα, περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον είχε στραφεί περισσότερο στην άσκηση οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη. Οι επιθέσεις επανεκκίνησαν προς τα τέλη του περασμένου μήνα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον γεωπολιτικό κίνδυνο και τις ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς πετρελαίου.