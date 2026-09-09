Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών ασκεί πιέσεις στην οικονομία της χώρας περιορίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου της, ενώ ο στρατός των ΗΠΑ βοηθά έναν περιορισμένο αριθμό πλοίων να διέρχονται από μια διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ στα ανοικτά του Ομάν.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια την Τρίτη, ως απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον των πολεμικών του πλοίων, ενώ η Τεχεράνη ανταπέδωσε πλήττοντας αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία - στην πιο πρόσφατη έξαρση αμοιβαίων πληγμάτων που έφερε ξανά τις δύο πλευρές κοντά σε ανοιχτές εχθροπραξίες, στο πλαίσιο ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία, ενώ επιτέθηκε ακόμη εναντίον δυο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και οκτώ πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας του ανέκοψαν 18 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφός της, ενώ δύο άλλοι έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές.

Τα τελευταία πλήγματα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας διπλής - οικονομικής και στρατιωτικής - προσέγγισης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς παλεύει να δώσει τέλος στον πόλεμο. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε επίσης την Τρίτη κυρώσεις σε επιπλέον τομείς της ιρανικής αεροπορικής βιομηχανίας, στοχεύοντας περισσότερες από δύο δεκάδες εμπορικές και ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, καθώς και ξένους παρόχους υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών, στη νέα της προσπάθεια να απομονώσει την Τεχεράνη από τους εναπομείναντες εμπορικούς της εταίρους.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια το Σάββατο, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προσπάθησαν να επιτεθούν σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό με βαλλιστικούς πυραύλους. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι, «εάν είναι απαραίτητο, θα καταστρέψουν τον περιορισμένο και εκτεθειμένο πετρελαϊκό στόλο του Ιράν». Στη συνέχεια, το Ιράν δήλωσε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει μια νέα «ζώνη αποκλεισμού» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο τα πλοία που προτίθενται να διέλθουν.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Και κάθε φορά που το κάνει αυτό ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλοια», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε για τις τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Κολομβία.

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«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στα Στενά»

Ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, ειδικός σε θέματα Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, προειδοποίησε ότι τέτοια αμοιβαία πλήγματα μπορούν μόνο να αυξήσουν τον κίνδυνο περαιτέρω αντιποίνων και επιπλέον επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στο πρόβλημα των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κάθε προσπάθεια επιβολής μιας τέτοιας λύσης φέρνει απλώς την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη πιο κοντά σε μια κλιμάκωση που μπορεί να γίνει όλο και πιο δύσκολα ελεγχόμενη».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο στρατός έπληξε τα δεξαμενόπλοια την Τρίτη, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν πολεμικό πλοίο του Ναυτικού με βαλλιστικούς πυραύλους δύο φορές τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα. «Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο απέφυγε με επιτυχία τις απόπειρες ιρανικών επιθέσεων και συνέχισε να περιπολεί στα περιφερειακά ύδατα. Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ιρανικά δεξαμενόπλοια που καταστράφηκαν την Τρίτη ήταν τα Kivik, Charminar, Horizon 1 και Riesco στον Κόλπο του Ομάν. Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε επίσης το σκάφος Derya, το οποίο βρισκόταν κοντά στο νησί Χαργκ στα Στενά του Ορμούζ. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι τα πληρώματα των πέντε σκαφών ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πλοία πριν από τις επιθέσεις.