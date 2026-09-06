Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς αγορές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Τη δημιουργία νέας «ζώνης απαγόρευσης» έξω από τα Στενά του Ορμούζ και σε τμήματα του Περσικού Κόλπου προανήγγειλε το Ιράν, σε μια νέα κίνηση που αυξάνει την ένταση γύρω από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Την ανακοίνωση έκανε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Όπως δήλωσε, η νέα ζώνη αναμένεται να καθοριστεί επισήμως μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα κηρυχθεί μια ζώνη απαγόρευσης έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου», ανέφερε ο Ρεζάι.

Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε παράλληλα ότι οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται στη συγκεκριμένη περιοχή θα εντάσσεται σε ιρανική λίστα κυρώσεων. Οι ακριβείς συντεταγμένες και η έκταση της νέας ζώνης δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Η κίνηση της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο νέας κλιμάκωσης του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί νέα στρατιωτικά επεισόδια, με τις αμερικανικές δυνάμεις να πλήττουν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά.

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Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή και υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, απορρίπτοντας τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι σημαντικές ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να διέρχονται με στρατιωτική συνοδεία.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της νέας ζώνης, ο Ρεζάι γνωστοποίησε ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία οι συνεννοήσεις με το Ομάν για νέους διαδρόμους διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, οι σχετικοί χάρτες έχουν συμφωνηθεί και αναμένεται να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες.