Θρήνος και οδύνη για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα.

Δύο νεκροί πιλότοι είναι ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος στην Τανάγρα μετά την πτώση του Phantom κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας ήταν 40 ετών, λάτρευε τα αεροπλάνα πετούσε πάντα με Phantom, ο πατέρας του ήταν τεχνικός στην 117 Πτέρυγα Μάχης, ενώ ήταν και ο ίδιος πατέρας ενός 5χρονου αγοριού. Από την άλλη, ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου την επόμενη εβδομάδα θα βάφτιζε το μωρό του καθώς είχε γίνει πατέρας μόλις πριν από λίγους μήνες. Έμπειροι, με χιλιάδες ώρες πτήσης και οι δύο.

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«Ήταν η ζωή του όλη τα αεροπλάνα»

«Ο Γιάννης ήταν ένας άγγελος. Ένας φύλακας. Ένα παιδί χαμόγελο. Με χαμόγελο πήγαινε για δουλειά, με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο έφυγε. Ήταν λάτρης των αεροπλάνων και μ’ αυτή τη λατρεία έφυγε», ανέφερε φίλος του 40χρονου πιλότου.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ έμπειρος. Μόνο με Φάντομ πέταγε όλη του τη ζωή. Είχε πάρει μέρος και στην περσυνή επίδειξη. Όταν άκουσα ότι έπεσε Φάντομ το μυαλό μου πήγε στον Γιάννη κατευθείαν», είπε γείτονάς του.

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Λάτρευε τα αεροπλάνα από μικρός. Ο πατέρας ήταν τεχνικός στην 117 Πτέρυγα Μάχης, την ίδια όπου υπηρετούσε και ο Επισμηναγός. Δεν αμφέβαλε για την επιλογή του ούτε όταν είδε τον καλύτερό του φίλο να χάνει τη ζωή του, με τον ίδιο τρόπο: σε πτώση Phantom νότια της Ανδραβίδας.

Παιδικός φίλος του 40χρονου πιλότου είπε στο MEGA: «Το παιδί πέταγε με τ’ αεροπλάνα που παλιά ο πατέρας του ήταν τεχνικός στα ίδια αεροπλάνα. Είχε χάσει και τον κολλητό του πριν τρία χρόνια που έπεσε με το αεροπλάνο στο Κατάκολο. Ήταν η ζωή του όλη τα αεροπλάνα. Κι ακολούθησε αυτό που ήθελε, αυτό που αγαπούσε».

Θείος του 37χρονου πιλότου μίλησε στο MEGA. «Στις 12 Σεπτέμβρη, είχε κλείσει για να βαφτίσει το μωράκι του το πέντε μηνών. Το αγαπούσε πολύ αυτό το άθλημα. Και καλός πιλότος ήτανε, εξαιρετικός στα πάντα», υπογράμμισε.