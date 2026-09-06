Ο γνωστός τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί σε Ηράκλειο και Χανιά.

Την ακύρωση των προγραμματισμένων συναυλιών του στην Κρήτη ανακοίνωσε ο APON, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Ο γνωστός τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί σε Ηράκλειο και Χανιά, ωστόσο, όπως εξήγησε μέσα από ανάρτησή του στα social media, ταλαιπωρείται από πυρετό και έντονο συνάχι, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις.

Ο APON ανέφερε ότι προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να ξεπεράσει το πρόβλημα και να βρεθεί κανονικά στη σκηνή, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συναυλιών.

«Παιδιά καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς οι συναυλίες μας στην Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά) ακυρώνονται. Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συνάχι. Το έχω παλέψει πολύ, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου», έγραψε αρχικά.

Όπως τόνισε, για τον ίδιο είναι σημαντικό σε κάθε εμφάνισή του να μπορεί να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, κάτι που υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρεί αδύνατο.

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«Σε κάθε συναυλία έχω μάθει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ γιατί ανυπομονούσα να σας δω, αλλά ειλικρινά τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι πολύ», πρόσθεσε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο APON ζήτησε συγγνώμη από όσους είχαν προγραμματίσει να βρεθούν στις συναυλίες του στην Κρήτη και ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόησή του.

«Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Παιδιά καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς οι συναυλίες μας στην Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά) ακυρώνονται. Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συναχί. Το έχω παλέψει πολύ, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου.

Σε κάθε συναυλία έχω μάθει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ γιατί ανυπομονούσα να σας δω, αλλά ειλικρινά τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι πολύ.

Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση»