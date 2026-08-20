Σίγησε ένας αυθεντικός εκφραστής της ποντιακής παράδοσης.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο τραγουδιστής και λυράρης Στάθης Παρχαρίδης.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε με ανάρτηση του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ροδόπης «Η Τραπεζούντα» στο Facebook.

Η ανάρτηση στο facebook

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή Στάθη Παρχαρίδη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του. Η παρουσία και η προσφορά του στο τραγούδι θα μείνουν αξέχαστες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό του ταξίδι και καλό παράδεισο».

Εμφανίστηκε στα μεγαλύτερα ποντιακά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Γεννημένος το 1967, στην Κοζάνη, μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια όπου η ποντιακή μούσα παραδιδόταν από γενιά σε γενιά, δεν θα μπορούσε παρά να εξελιχθεί και ο ίδιος σ’ έναν ακάματο εργάτη του ποντιακού τραγουδιού.

Επηρεασμένος από τον παππού του Ευστάθιο Παρχαρίδη (Γραντζά), τον πατέρα του Αναστάσιο και τον θείο του Χρήστο Παρχαρίδη (Τσαφέτα), ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος στη λύρα. Στη συνέχεια, μαζί με τον αδελφό του Αλέξη Παρχαρίδη, χάραξαν μια σπουδαία επαγγελματική τροχιά στο ποντιακό τραγούδι.

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Καταταγμένος στα πρώτα ονόματα της γενιάς του, εδραίωσε την παρουσία του με προσωπικές δισκογραφικές δουλειές, όπως τα άλμπουμ Το γεσιρόπον, Μια βραδιά με τον Στάθη Παρχαρίδη και Το φεγγιτοβέρ’ σε συνεργασία με την εταιρεία VASIPAP, ενώ συμμετείχε και σε πληθώρα παραγωγών συναδέλφων του.

Εμφανίστηκε στα μεγαλύτερα ποντιακά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης («Κορτσόπον», «Λεμόνα», «Δυτικό Μέγαρο», «Μίθριο», «Αυλαία», «Παρακάθ’», «Ζιλ»).

Ταξίδεψε την ποντιακή μουσική σε όλη την Ελλάδα και τον ελληνισμό της διασποράς, με εμφανίσεις σε Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Σουηδία, ΗΠΑ και Αυστραλία.

Πέρα από την ερμηνεία, υπήρξε ένας άξιος δάσκαλος. Διετέλεσε χοροδιδάσκαλος, χοράρχης και δάσκαλος ποντιακής λύρας σε πολλούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ παράλληλα διοργάνωσε και συντόνισε δεκάδες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.

Η πολύχρονη προσφορά του αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ποντιακό πολιτισμό, την οποία συνεχίζει πλέον επάξια ο γιος του Αναστάσιος Παρχαρίδης.

Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν, οι σύλλογοι με τους οποίους είχε συνεργαστεί τον αποχαιρετούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.