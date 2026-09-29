Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Άνω Πατήσια.

Η φωτιά ξέσπασε στην οδό Ταβουλάρη - διασταύρωση με Γρυπάρη. Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη ενώ στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής δεν απειλούνται προς στιγμής παρακείμενα κτίρια ωστόσο, η οσμή στην περιοχή είναι έντονη.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, οι περίοικοι είχαν ενημερώσει τις αρχές πως στο κτίριο μπαινόβγαιναν άγνωστοι ενώ υπήρχε η πληροφορία ότι το οίκημα θα δινόταν για αντιπαροχή. Ο ιδιοκτήτης του οικήματος φέρεται να είχε πάει στον χώρο το Σαββατοκύριακο για να το καθαρίσει.