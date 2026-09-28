Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η φωτιά στη Νέα Ιωνία, καθώς ύποπτα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο σημείο ενισχύουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Το Τμήμα Εκβιαστών αναλαμβάνει την υπόθεση της φωτιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς την καφετέρια, καθώς και τα διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις έρευνες του Κλιμακίου της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εμπρησμό, καθώς έχουν εντοπιστεί ύποπτα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και εύφλεκτο υλικό.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια του Τμήματος Εκβιαστών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023, στην ίδια καφετέρια με τους ναργιλέδες, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, είχε δολοφονηθεί ένας 23χρονος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

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Τεράστια καταστροφή

Στάχτες, καμένα αντικείμενα, μαυρισμένοι τοίχοι και διαμερίσματα που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 04:00-04:30 από καφετέρια που στεγαζόταν στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου, στην οδό Κασταμονής, και μέσα σε λίγα λεπτά πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται στους επάνω ορόφους.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του κτιρίου μετά την κατάσβεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Η καφετέρια από την οποία ξεκίνησε η φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας. Ακόμη και ώρες μετά τη φωτιά, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από μπαλκόνια και εσωτερικούς χώρους.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η φωτιά εκδηλώθηκε την ώρα που οι ένοικοι της πολυκατοικίας κοιμούνταν, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν τη φωτιά όταν οι φλόγες είχαν ήδη φτάσει στα μπαλκόνια και στα διαμερίσματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε παράλληλα να επιχειρήσουν για τον απεγκλωβισμό ενοίκων από το κτίριο.