Η αύξηση των αδειών ήταν ευρεία σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και οι 13 Περιφέρειες της χώρας κατέγραψαν θετική μεταβολή στο δωδεκάμηνο.

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2025 - Ιουνίου 2026, με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών να αυξάνεται κατά 10,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος σε όρους επιφάνειας και κυρίως όγκου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, στο σύνολο της χώρας εκδόθηκαν 31.707 οικοδομικές άδειες στο δωδεκάμηνο, έναντι 28.790 την αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε 7,32 εκατ. τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και σε 34,94 εκατ. κυβικά μέτρα όγκου. Η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 13,7%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε κατά 19,6%, εμφανίζοντας αισθητά υψηλότερο ρυθμό αύξησης από εκείνον του αριθμού των αδειών.

Πού αυξήθηκαν οι άδειες

Η αύξηση των αδειών ήταν ευρεία σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και οι 13 Περιφέρειες της χώρας κατέγραψαν θετική μεταβολή στο δωδεκάμηνο. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο εμφάνισε το Βόρειο Αιγαίο, όπου οι άδειες αυξήθηκαν κατά 23,1%, από 705 σε 868. Ακολούθησε η Ήπειρος με αύξηση 21,3%, καθώς οι άδειες ανήλθαν σε 1.166 από 961, ενώ στη Στερεά Ελλάδα καταγράφηκε άνοδος 15,8%, στις 1.645 άδειες από 1.421.

Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης η Κρήτη, με αύξηση των αδειών κατά 14% στις 3.251, τα Ιόνια Νησιά με 13,6% στις 2.611 και η Δυτική Ελλάδα με 11,3% στις 1.835 άδειες.

Στο Νότιο Αιγαίο η αύξηση διαμορφώθηκε επίσης στο 11,3%, με 3.157 άδειες έναντι 2.836 το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

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Η Αττική, η οποία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό αδειών μεταξύ των Περιφερειών, παρουσίασε αύξηση 9,3%, φθάνοντας τις 7.054 άδειες από 6.455. Άνοδο 9,3% κατέγραψε και η Θεσσαλία, ενώ στην Πελοπόννησο η αύξηση περιορίστηκε στο 7,4%.

Αντίθετα, δεν καταγράφηκε μείωση στον αριθμό των αδειών σε καμία Περιφέρεια στο συγκεκριμένο δωδεκάμηνο. Οι μικρότερες αυξήσεις εντοπίστηκαν στην Κεντρική Μακεδονία, με 3%, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 3,5% και στη Δυτική Μακεδονία με 5,1%.

Διαφορετική είναι, ωστόσο, η εικόνα όταν εξετάζεται η επιφάνεια και ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας. Στην επιφάνεια, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Δυτική Μακεδονία, κατά 80,9%, και ακολούθησαν το Βόρειο Αιγαίο με 49,6% και η Κρήτη με 26,3%. Στον αντίποδα, η Πελοπόννησος παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 10,2%, ενώ όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες κινήθηκαν ανοδικά.

Μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται στον οικοδομικό όγκο. Η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 112,1%, ενώ ακολούθησαν το Βόρειο Αιγαίο με 45,2% και η Κεντρική Μακεδονία με 38%. Στον αντίποδα, ο όγκος μειώθηκε κατά 15,7% στην Πελοπόννησο και κατά 8,2% στην Ήπειρο. Στην Αττική, παράλληλα, ο οικοδομικός όγκος αυξήθηκε κατά 20,5%, ξεπερνώντας τα 10,35 εκατ. κυβικά μέτρα.

Ανάλογη είναι η γενική τάση και στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Στο δωδεκάμηνο οι ιδιωτικές άδειες αυξήθηκαν κατά 10,4%, η επιφάνεια κατά 14,6% και ο όγκος κατά 20%, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας σε ετήσια βάση.