Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση το 2025 σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τόσο στον αριθμό των οικοδομικών αδειών όσο και στην επιφάνεια και τον όγκο των κατασκευών, ενώ μικτή ήταν η εικόνα για τον μήνα Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) ανήλθε σε 30.199 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.574.883 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 31.043.957 κυβικά μέτρα όγκου.

Σε σχέση με το 2024, καταγράφηκε μείωση κατά 2,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,0% στον όγκο των νέων κατασκευών, γεγονός που αποτυπώνει επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας σε ετήσια βάση.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, η οποία μειώθηκε κατά 2,4% στον αριθμό των αδειών, κατά 9,4% στην επιφάνεια και κατά 2,4% στον όγκο σε σύγκριση με το 2024.

Σε ό,τι αφορά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 2.955 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 695.105 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3.381.467 κυβικά μέτρα όγκου. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε κατά 0,9%, η επιφάνεια μειώθηκε κατά 2,0%, ενώ ο όγκος αυξήθηκε κατά 17,4%. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση κατά 1,8% στον αριθμό των αδειών, αύξηση κατά 1,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,2% στον όγκο σε ετήσια βάση.