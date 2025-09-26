Η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα κατέγραψε σημαντική κάμψη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τόσο την ιδιωτική όσο και τη δημόσια, περιορίστηκε σε 13.727 άδειες έναντι 15.929 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, καταγράφοντας πτώση 13,8%. Η συνολική επιφάνεια των νέων κατασκευών μειώθηκε από 3.544.818 τ.μ. σε 2.697.269 τ.μ., δηλαδή κατά 23,9%, ενώ ο όγκος έπεσε από 15.182.549 κυβ. μ. σε 12.406.644 κυβ. μ., μια μείωση της τάξης του 18,3%.

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα είχε ανάλογη τάση: οι άδειες μειώθηκαν κατά 14% (13.585 έναντι 15.805), η συνολική επιφάνεια κατά 24,1% (2.622.858 τ.μ. από 3.457.690) και ο όγκος κατά 17,7% (12.038.482 κυβ. μ. από 14.633.405).

Η πτωτική αυτή πορεία καταγράφεται σε μια περίοδο που η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές, ωστόσο οι παράγοντες κόστους και χρηματοδότησης φαίνεται να επιβαρύνουν τον ρυθμό νέων κατασκευών. Το αυξημένο κόστος υλικών, οι υψηλότερες τιμές δανεισμού και η αβεβαιότητα γύρω από τη ζήτηση λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Η επιβράδυνση αποτυπώνεται κυρίως στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, όπου η μείωση στις εκδοθείσες άδειες φτάνει το 14%, ενώ η επιφάνεια και ο όγκος περιορίστηκαν κατά 24,1% και 17,7% αντίστοιχα.

Η εικόνα διαφοροποιείται έντονα σε περιφερειακό επίπεδο. Στην Κεντρική Μακεδονία η μείωση στις εκδοθείσες άδειες έφτασε το 18,8%, ενώ η επιφάνεια κατέρρευσε κατά 32,6%. Ακόμη πιο δραματική είναι η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία, όπου η επιφάνεια υποχώρησε κατά 44,1% και ο όγκος κατά 51,9%. Στην Ήπειρο η πτώση στις άδειες άγγιξε το 29,8%, συνοδευόμενη από μείωση 30,7% στην επιφάνεια. Αντίστοιχα, στα Ιόνια Νησιά καταγράφεται πτώση 18,2% στην επιφάνεια και 25,2% στον όγκο.

Η Αττική παρουσιάζει μια πιο αντιφατική εικόνα. Παρά τη μείωση των αδειών κατά 11,6%, ο οικοδομικός όγκος αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 41,6%, ένδειξη ότι λιγότερα αλλά μεγαλύτερης κλίμακας έργα μπήκαν σε τροχιά υλοποίησης. Στο Νότιο Αιγαίο η μείωση των αδειών κατά 14,2% συνοδεύεται από άνοδο 30,3% στην επιφάνεια και 43,7% στον όγκο, στοιχείο που συνδέεται με την έντονη τουριστική ανάπτυξη και την υψηλή ζήτηση σε παραθεριστικές κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Στην Κρήτη, αντίθετα, η κάμψη είναι καθολική: οι άδειες μειώθηκαν κατά 12,5%, η επιφάνεια κατά 32,9% και ο όγκος κατά 36,5%.