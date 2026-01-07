Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει την Καρυστιανού.

Το θέμα που απασχολεί περισσότερο από χθες το Μαξίμου δεν είναι το αγροτικό αλλά η προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού δεδομένου ότι από μία τέτοια εξέλιξη κινδυνεύει και η εκλογική δεξαμενή της Ν.Δ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να καθίσει με δεμένα χέρια. Οι πρώτες εισηγήσεις είναι προς την κατεύθυνση του πλαγιομετωπικού πριονίσματος της Μαρίας Καρυστιανού με τέτοιο τρόπο που να μην την ηρωοποιεί στα μάτια της κοινής γνώμης αλλά να την εκθέτει.

Φυσικά ποντάρουν πολλά και στη στάση που θα πάρουν και οι συγγενείς των άλλων θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ε.Σ.