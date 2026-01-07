Σήμερα τα μέτρα-Τι περιλαμβάνουν- Μήνυμα ότι δεν θα υπάρξουν άλλα- Οι αγρότες προειδοποιούν πως αν δεν τους ικανοποιήσουν τα μέτρα θα εντείνουν τις κινητοποιήσεις και θα φτάσουν έως και την Αθήνα.

H τελευταία και πιο καθοριστική σύγκρουση κυβέρνησης- αγροτών ξεκινάει σήμερα. Με την κυβέρνηση να ανακοινώνει συγκεκριμένο πακέτο μέτρων στην λογική του «take or live it». Και τους αγρότες να προειδοποιούν ότι αν δεν τους ικανοποιούν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις όχι μόνο δεν θα εγκαταλείψουν τα μπλόκα αλλά ότι είναι αποφασισμένοι να φθάσουν και μέχρι την Αθήνα.

Το Μαξίμου που έχει συνειδητοποιήσει ότι από την σύγκρουση με το Αγροτικό μέτωπο βγαίνει ούτως ή άλλως χαμένη -αφού έχει καταφέρει να βάλει απέναντι της το σύνολο του αγροτικού κόσμου -σκληραίνει και εκείνη την στάση της.

Διαχείριση εκλογικής ζημίας

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να κάνει την αδυναμία της στυλ. Να χρεώσει την αδιαλλαξία στους αγρότες, να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματά τους ώστε να ικανοποιήσει τους μετριοπαθείς γεωργούς και κτηνοτρόφους και να εκθέσει στα μάτια της κοινής γνώμης τους «σκληροπυρηνικούς» του Κινήματος χαρακτηρίζοντας τους «ακραίους».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πακέτο μέτρων ανακοινώνεται μεν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη και τους υπουργούς Αγρ. Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα και Ψηφιακής Πολιτικής Δ. Παπαστεργίου αλλά στο τραπέζι της παρουσίασης θα βρίσκεται και ο υφυπουργός Οικονομικών Θ. Πετραλιάς.

Μήνυμα ότι δεν θα δοθεί ούτε ένα ευρώ παραπάνω

Η εμφάνιση του «κλειδοκράτορα» του κρατικού ταμείου στο πάνελ έχει έναν και μόνο στόχο. Να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα στους αγρότες ότι δεν υπάρχει περιθώριο να δοθεί ούτε για ένα ευρώ παραπάνω από τα ανακοινωθέντα.

Για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρερμηνεία ότι το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων μπορεί να θεωρηθεί εκ μέρους των αγροτών ως βάση διαλόγου για την διαπραγμάτευση και άλλων αιτημάτων τους. «Σίγουρα δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω διαλόγου σε ότι αφορά αιτήματα με οικονομικό αποτύπωμα. Αν θέλουν να συζητήσουμε άλλα ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα πολύ ευχαρίστως» υποστηρίζει κυβερνητικός παράγοντας.

Ποια μέτρα ανακοινώνονται

Ανάμεσα στα μέτρα που θα εξαγγελθούν περιλαμβάνεται η μείωση του αγροτικού ρεύματος για δύο χρόνια σε τιμή που κυμαίνεται ανάμεσα στα 7,7 – 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα , ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου στην αντλία, η αποζημίωση στο 100% για καταστροφές από τον ΕΛΓΑ και η διανομή των 160 εκ. από τα αδιάθετα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κτηνοτρόφους και γεωργούς προς αναπλήρωση μέρους του χαμένου εισοδήματος τους. Το πως θα κατανεμηθεί το συγκεκριμένο ποσό η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό να το συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους εφόσον προσέλθουν σε διάλογο. Διαφορετικά η κατανομή θα γίνει ως εξής: 80 εκ. στους κτηνοτρόφους που είχαν απώλεια εισοδήματος και 80 εκ. σε γεωργούς σιτηρών, βαμβακιού και ίσως ρυζιού.

Ως προς άλλα αιτήματα που αφορούν είτε παράνομες ελληνοποιήσεις είτε το πρόβλημα εισαγωγών από τρίτες χώρες σε χαμηλότερες τιμές κ.α. η κυβέρνηση θα δεσμευτεί σε ότι μπορεί και όπου δεν μπορεί θα παραπέμψει στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Σε δεύτερο χρόνο τα ..αντίμετρα

Στο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση ανεξάρτητα από το αν θα συναινέσουν ή όχι όσοι βρίσκονται στα μπλόκα.

Ταυτόχρονα θα περιμένει τυπικά να δει την αντίδραση του Αγροτικού Κινήματος σήμερα και αύριο και μετά θα περάσει στην δεύτερη φάση του σχεδίου. Εφόσον οι αγρότες αποφασίσουν κλιμάκωση του αγώνα τους θα ανακοινωθούν εκ μέρους της κυβέρνησης και τα αντίμετρα.

Δηλαδή, τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για όσους επιμένουν να κλείνουν τους δρόμους με τα τρακτέρ (350 ευρώ την ημέρα ανά τρακτέρ) ενώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν και οι δικογραφίες που έχουν , ήδη, σχηματιστεί για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.